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Кубок Италии
Рома
18.12.2024 22:00 – FT 4 : 1
Сампдория
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Кубок Италии
19 декабря 2024, 00:40 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:43
224
0

Рома – Сампдория – 4:1. Дубль от Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые яркие моменты матча 1/8 финала Кубка Италии

19 декабря 2024, 00:40 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:43
224
0
Рома – Сампдория – 4:1. Дубль от Довбика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 состоялся матч между командами «Рома» и «Сампдория».

Матч происходил на стадионе «Олимпико» в Риме. Игра закончилась в пользу «Ромы» со счетом 4:1. Артем Довбик забил два гола, первый на 9-й минуте, второй через 10 минут.

Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала. 18 декабря

«Рома» – «Сампдория» – 4:1

Голы: Довбик 9, 19, Бальданци 24, Шомуродов, 79 – Йепес, 61

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Жерар Йепес (Сампдория).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Бальданци (Рома).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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Рома Рим Сампдория Рома - Сампдория Кубок Италии по футболу видео голов и обзор Артем Довбик Томмазо Бальданци Эльдор Шомуродов
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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