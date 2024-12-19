Кубок Италии19 декабря 2024, 00:40 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:43
224
0
Рома – Сампдория – 4:1. Дубль от Довбика. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые яркие моменты матча 1/8 финала Кубка Италии
19 декабря 2024, 00:40 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:43
224
0
18 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 состоялся матч между командами «Рома» и «Сампдория».
Матч происходил на стадионе «Олимпико» в Риме. Игра закончилась в пользу «Ромы» со счетом 4:1. Артем Довбик забил два гола, первый на 9-й минуте, второй через 10 минут.
Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала. 18 декабря
«Рома» – «Сампдория» – 4:1
Голы: Довбик 9, 19, Бальданци 24, Шомуродов, 79 – Йепес, 61
Видеообзор матча:
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Жерар Йепес (Сампдория).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Бальданци (Рома).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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