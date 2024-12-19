18 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 состоялся матч между командами «Рома» и «Сампдория».

Матч происходил на стадионе «Олимпико» в Риме. Игра закончилась в пользу «Ромы» со счетом 4:1. Артем Довбик забил два гола, первый на 9-й минуте, второй через 10 минут.

Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала. 18 декабря

«Рома» – «Сампдория» – 4:1

Голы: Довбик 9, 19, Бальданци 24, Шомуродов, 79 – Йепес, 61

Видеообзор матча: