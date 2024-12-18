18 декабря на «Стадио Олимпико» пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Рома» встретится с «Сампдорией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рома

Команда мечтает о возвращении в Лигу чемпионов. Но с этой задачей не справился даже Жозе Моуринью, хотя от специалиста, что выиграл Лигу конференций, долго и терпеливо ждали прогресса. Его преемники не имели такого кредита доверия, ни Даниэле Де Росси, которого сняли после первых же неудач этого сезона, ни тем более Иван Юрич - у того вообще мало что получилось в столице. В итоге третий раз волков возглавил Раньери. Чудесного преображения не произошло: уже при нем проиграли и Наполи, и Аталанте, но с Тоттенхэмом в Лиге Европы сыграли 2:2 в Лондоне. Победили же джалоросси только Лечче, зато разгромно, 4:1. Потом забили три безответных гола и Браге. Казалось, что все налаживается - и тут получили 0:2 в прошлом туре от новичка, Комо.

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Сампдория

Клуб в 2023-м году покинул Серию А - снова. Конечно же, хотелось сразу же вернуться, но во втором дивизионе было взято только седьмое место, с последующей неудачей в стыковых поединках. Тогда Пирло сохранил себе тренерский пост, но только до первых неудач после летних каникул. Впрочем, его преемник, Андреа Соттил, исправить ситуацию не сумел. Команда из Генуи сейчас вынуждена не о амбициях думать, а стараться хотя бы не ввязаться в борьбу за выживание во втором дивизионе. Да, вроде бы осенью получилось набрать форму, и было выиграно четыре из шести матчей. Но потом снова были максимум ничьи. Вот и после разгрома от Сассуоло закончили без голов со Специей. Но именно кубок был отдушиной: пусть и по пенальти, но выбили соседей-врагов, Дженоа.

Статистика личных встреч

В последних десяти очных поединках волки уступили только однажды, выиграв семь матчей. В том числе они были сильнее все три крайних дуэли, в 2022-2023.

Прогноз

Букмекерские конторы считают джалоросси фаворитами. При всей своей нестабильности, они постепенно прибавляют, тогда как гости из Генуи в затяжной стагнации. Ставим на победу хозяев с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,99).