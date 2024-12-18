18 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Рома и Сампдория.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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За столичный итальянский клуб выступает форвард сборной Украины Артем Довбик.

Для римлян это будет первый матч в текущем розыгрыше Кубка. Сампдория же стартовала с 1/32 финала, на своем пути уже переиграв Комо (2:1) и Дженоа (2:1).

Рома – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.