Рома – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии 18 декабря в 22:00
18 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Рома и Сампдория.
Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За столичный итальянский клуб выступает форвард сборной Украины Артем Довбик.
Для римлян это будет первый матч в текущем розыгрыше Кубка. Сампдория же стартовала с 1/32 финала, на своем пути уже переиграв Комо (2:1) и Дженоа (2:1).
Рома – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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