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Кубок Италии
Рома
18.12.2024 22:00 - : -
Сампдория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 декабря 2024, 06:05 |
18
0

Рома – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии 18 декабря в 22:00

18 декабря 2024, 06:05 |
18
0
Рома – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

18 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Рома и Сампдория.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За столичный итальянский клуб выступает форвард сборной Украины Артем Довбик.

Для римлян это будет первый матч в текущем розыгрыше Кубка. Сампдория же стартовала с 1/32 финала, на своем пути уже переиграв Комо (2:1) и Дженоа (2:1).

Рома – Сампдория. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Кубок Италии по футболу Рома Рим Сампдория Рома - Сампдория смотреть онлайн Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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