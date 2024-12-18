Дубль Довбика. Рома разгромила Сампдорию и вышла в 1/4 финала Кубка Италии
Украинский форвард римской команды в первые 20 минут забил два мяча
Вечером 18 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Рома и Сампдория.
Поединок, который прошел на Стадио Олимпико в Риме, завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1.
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Украинский форвард римской команды Артем Довбик в первые 20 минут матча оформил дубль, прервав длительную голевую засуху. Оба раза он оказался в нужной точке после фланговых прострелов справа.
В 1/4 финала Рома сыграет против Милана, который разгромил Сассуоло (6:1). В других парах встретятся: Ювентус – Эмполи, Болонья – Аталанта, Лацио – Интер / Удинезе.
Кубок Италии 2024/25
1/8 финала, 18 декабря, Рим
Рома – Сампдория – 4:1
Голы: Довбик, 9, 19, Бальданци, 24, Шомуродов, 79 – Йепес, 61
Рома: Райан, Ндика, Эрмосо, Челик, Залевски (Даль, 71), Бальданци, Анхелиньо, Пизилли (Ле Фе, 62), Паредес (Пеллегрини, 71), Салемакерс (Соуле, 62), Довбик (Шомуродов, 78).
Сампдория: Висмара, Вероли (Иоанну, 46), Вуликич, Меленстен, Венути, Роналду Виейра (Бенедетти, 62), Йепес, Акинсанмиро (Беллемо, 78), Педрола (Депаоли, 46), Леонарди (Секулов, 69), Борини.
Предупреждения: Пизилли, 23 – Вуликич, 51, Борини, 67.
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея: Артем Довбик
События матча
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