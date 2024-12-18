Дубль Довбика. Рома разгромила Сампдорию и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

Вечером 18 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Рома и Сампдория.

Поединок, который прошел на Стадио Олимпико в Риме, завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1.

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Украинский форвард римской команды Артем Довбик в первые 20 минут матча оформил дубль, прервав длительную голевую засуху. Оба раза он оказался в нужной точке после фланговых прострелов справа.

В 1/4 финала Рома сыграет против Милана, который разгромил Сассуоло (6:1). В других парах встретятся: Ювентус – Эмполи, Болонья – Аталанта, Лацио – Интер / Удинезе.

Кубок Италии 2024/25

1/8 финала, 18 декабря, Рим

Рома – Сампдория – 4:1

Голы: Довбик, 9, 19, Бальданци, 24, Шомуродов, 79 – Йепес, 61

Рома: Райан, Ндика, Эрмосо, Челик, Залевски (Даль, 71), Бальданци, Анхелиньо, Пизилли (Ле Фе, 62), Паредес (Пеллегрини, 71), Салемакерс (Соуле, 62), Довбик (Шомуродов, 78).

Сампдория: Висмара, Вероли (Иоанну, 46), Вуликич, Меленстен, Венути, Роналду Виейра (Бенедетти, 62), Йепес, Акинсанмиро (Беллемо, 78), Педрола (Депаоли, 46), Леонарди (Секулов, 69), Борини.

Предупреждения: Пизилли, 23 – Вуликич, 51, Борини, 67.

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея: Артем Довбик