Вербич объяснил свой уход из Панатинаикоса, обратившись к одноклубникам

Бывшая звезда киевского «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал свой уход из греческого «Панатинаикоса». Словенец пожелал удачи уже бывшим одноклубникам.

«Мое время в Панатинаикосе закончилось. Я хотел бы выразить благодарность болельщикам. Ваша поддержка означала для меня очень много. Большое спасибо также моим товарищам по команде и всем, кто работает в клубе.

Вы все сделали мое пребывание в Афинах незабываемым. В коллекцию трофеев я с гордостью добавил Кубок Греции. Желаю вам удачи», – написал Вербич в Instagram.

Летом 2022 года Вербич покинул «Динамо» и свободным агентом присоединился к «Панатинаикосу». Всего в футболке «зеленых» провел 58 матчей, оформил 7 голов и 2 ассиста.