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20 декабря 2024, 11:03 |
955
0

Вербич объяснил свой уход из Панатинаикоса, обратившись к одноклубникам

Словенец написал сообщение в Instagram

20 декабря 2024, 11:03 |
955
0
Вербич объяснил свой уход из Панатинаикоса, обратившись к одноклубникам
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

Бывшая звезда киевского «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал свой уход из греческого «Панатинаикоса». Словенец пожелал удачи уже бывшим одноклубникам.

«Мое время в Панатинаикосе закончилось. Я хотел бы выразить благодарность болельщикам. Ваша поддержка означала для меня очень много. Большое спасибо также моим товарищам по команде и всем, кто работает в клубе.

Вы все сделали мое пребывание в Афинах незабываемым. В коллекцию трофеев я с гордостью добавил Кубок Греции. Желаю вам удачи», – написал Вербич в Instagram.

Летом 2022 года Вербич покинул «Динамо» и свободным агентом присоединился к «Панатинаикосу». Всего в футболке «зеленых» провел 58 матчей, оформил 7 голов и 2 ассиста.

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Беньямин Вербич Панатинаикос чемпионат Греции по футболу чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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