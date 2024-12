Экс-вторая ракетка вернулась в теннис. Агнешка Радваньска – тренер польки

Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньска из Польши, которая в 2018 году завершила профессиональную карьеру, вернулась в теннис.

Агнешка начала сотрудничество со своей соотечественницей Магдой Линетт (WTA 38). Радваньска присоединилась к команде Магды в качестве консультанта и второго тренера.

Сообщается, что сотрудничество рассчитано до конца грунтового сезона 2025 года.

ФОТО. Экс-вторая ракетка Агнешка Радваньска вернулась в тур, став тренером Магды Линетт

Someone pinch me! @ARadwanska just joined my team!😍 pic.twitter.com/ez3InrzcBk