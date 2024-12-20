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WTA
20 декабря 2024, 11:15 | Обновлено 20 декабря 2024, 12:35
200
0

Экс-вторая ракетка вернулась в теннис. Агнешка Радваньска – тренер польки

Известная в прошлом теннисистка начала сотрудничество с Магдой Линетт

20 декабря 2024, 11:15 | Обновлено 20 декабря 2024, 12:35
200
0
Экс-вторая ракетка вернулась в теннис. Агнешка Радваньска – тренер польки
Getty Images/Global Images Ukraine. Агнешка Радваньска

Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньска из Польши, которая в 2018 году завершила профессиональную карьеру, вернулась в теннис.

Агнешка начала сотрудничество со своей соотечественницей Магдой Линетт (WTA 38). Радваньска присоединилась к команде Магды в качестве консультанта и второго тренера.

Сообщается, что сотрудничество рассчитано до конца грунтового сезона 2025 года.

ФОТО. Экс-вторая ракетка Агнешка Радваньска вернулась в тур, став тренером Магды Линетт

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Агнешка Радваньска Магда Линетт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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