Экс-вторая ракетка вернулась в теннис. Агнешка Радваньска – тренер польки
Известная в прошлом теннисистка начала сотрудничество с Магдой Линетт
Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньска из Польши, которая в 2018 году завершила профессиональную карьеру, вернулась в теннис.
Агнешка начала сотрудничество со своей соотечественницей Магдой Линетт (WTA 38). Радваньска присоединилась к команде Магды в качестве консультанта и второго тренера.
Сообщается, что сотрудничество рассчитано до конца грунтового сезона 2025 года.
ФОТО. Экс-вторая ракетка Агнешка Радваньска вернулась в тур, став тренером Магды Линетт
Someone pinch me! @ARadwanska just joined my team!😍 pic.twitter.com/ez3InrzcBk— Magda Linette (@MagdaLinette) December 18, 2024
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