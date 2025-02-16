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  4. Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 февраля 2025, 04:38 |
22
0

Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дубае 16 февраля в 10:30

16 февраля 2025, 04:38 |
22
0
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

16 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/32 финала украинка выйдет на корт против Магды Линетт (Польша, WTA 36). Поединок пройдет вторым запуском на корте №3 после игры Паркс – Ван Синьюй. Ориентировочное время старта матча – 10:30 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Даяны.

Победительница противостояния во 2-м раунде встретится либо с Беатрис Хаддад Майей, либо с Анастасией Потаповой.

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Даяна Ястремская Магда Линетт WTA Дубай смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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