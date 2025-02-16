Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/32 финала украинка выйдет на корт против Магды Линетт (Польша, WTA 36). Поединок пройдет вторым запуском на корте №3 после игры Паркс – Ван Синьюй. Ориентировочное время старта матча – 10:30 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Даяны.

Победительница противостояния во 2-м раунде встретится либо с Беатрис Хаддад Майей, либо с Анастасией Потаповой.

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