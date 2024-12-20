Лидер клуба УПЛ мог завершить карьеру из-за развода родителей

Игрок криворожского «Кривбасса» Владимир Виливальд, ныне выступающий за «Ингулец» на правах аренды, признался, что в свое время мог завершить карьеру из-за сложной финансовой ситуации.

«Тогда был непростой период моей жизни, ведь родители разошлись. Я жил с мамой, которая была вынуждена снабжать нас с братом. Мой отец, как мог, помогал нам, однако ответственность за семью легла на плечи мамы. В тот период днепровская академия Интер пригласила меня присоединиться к ним, но мне не нашлось места на футбольной базе. На этом этапе моя будущая карьера была под угрозой, ведь нужно было снимать квартиру, которую мы не могли потянуть.

Не смотря ни на что, мать поддержала меня, она была готова на все ради меня, ведь понимала – это важный шаг в моей жизни. Слава Богу, мы нашли выход из ситуации и я остался жить у моего двоюродного брата», – рассказал Вилвивальд.

В нынешнем сезоне Владимир Виливальд провел за Ингулец 13 матчей (три гола, один ассист). Его аренда истекает 30 июня 2025 года.