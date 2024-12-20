Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер клуба УПЛ мог завершить карьеру из-за развода родителей
Украина. Премьер лига
20 декабря 2024, 10:33 |
592
0

Лидер клуба УПЛ мог завершить карьеру из-за развода родителей

Владимир Виливальд рассказал историю со своего юношества

20 декабря 2024, 10:33 |
592
0
Лидер клуба УПЛ мог завершить карьеру из-за развода родителей
ФК Ингулец. Владимир Виливальд

Игрок криворожского «Кривбасса» Владимир Виливальд, ныне выступающий за «Ингулец» на правах аренды, признался, что в свое время мог завершить карьеру из-за сложной финансовой ситуации.

«Тогда был непростой период моей жизни, ведь родители разошлись. Я жил с мамой, которая была вынуждена снабжать нас с братом. Мой отец, как мог, помогал нам, однако ответственность за семью легла на плечи мамы. В тот период днепровская академия Интер пригласила меня присоединиться к ним, но мне не нашлось места на футбольной базе. На этом этапе моя будущая карьера была под угрозой, ведь нужно было снимать квартиру, которую мы не могли потянуть.

Не смотря ни на что, мать поддержала меня, она была готова на все ради меня, ведь понимала – это важный шаг в моей жизни. Слава Богу, мы нашли выход из ситуации и я остался жить у моего двоюродного брата», – рассказал Вилвивальд.

В нынешнем сезоне Владимир Виливальд провел за Ингулец 13 матчей (три гола, один ассист). Его аренда истекает 30 июня 2025 года.

По теме:
Вербич объяснил свой уход из Панатинаикоса, обратившись к одноклубникам
«Я чувствовал». Президент Вереса рассказал, почему уволил Вирта
Левый Берег мучился и удивлял. Теперь президент и тренер по-разному мыслят?
Владимир Виливальд Ингулец Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Я тратила на него всю зарплату! Скандал в семье футболиста
Футбол | 20 декабря 2024, 03:17 3
ВИДЕО. Я тратила на него всю зарплату! Скандал в семье футболиста
ВИДЕО. Я тратила на него всю зарплату! Скандал в семье футболиста

Бывшая жена Энцо Фернандеса рассказала их историю

Дело рук Челси? Сабо поделился дикой теорией по допингу Мудрика
Футбол | 20 декабря 2024, 10:42 2
Дело рук Челси? Сабо поделился дикой теорией по допингу Мудрика
Дело рук Челси? Сабо поделился дикой теорией по допингу Мудрика

Бывший тренер сборной Украины считает, что кто-то решил сэкономить на зарплате вингера

Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Футбол | 19.12.2024, 16:45
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
«Рано сеять панику». Известный британский журналист – о будущем Мудрика
Футбол | 19.12.2024, 13:24
«Рано сеять панику». Известный британский журналист – о будущем Мудрика
«Рано сеять панику». Известный британский журналист – о будущем Мудрика
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
Футбол | 19.12.2024, 13:23
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.12.2024, 08:32 5
Бокс
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
19.12.2024, 07:53 1
Бокс
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
18.12.2024, 15:14 10
Футбол
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
20.12.2024, 07:48
Бокс
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
19.12.2024, 08:25 1
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
18.12.2024, 23:01 1
Футбол
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 7
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем