«Купил iPhone 15». Как футболист Кривбаса потратил премию за бронзу УПЛ
Владимир Виливальд ответил на вопросы пресс-службы
Футболист «Ингульца» Владимир Виливальд, играющий за «Кривбасс» на правах аренды, прошел блиц-опрос, где ответил на 10 вопросов пресс-службы криворожского клуба.
– Как называют в команде?
– Вилли. Сокращен от моей фамилии.
– Кто ваш самый принципиальный соперник?
– У «Ингульца», вероятно, «Александрия». У «Кривбасса» – был «Днепр-1».
– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
– Однозначно Английская Премьер-лига. Одна из моих любимых команд в АПЛ – «Манчестер Сити», еще с детства болею за них.
– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– Без сомнений с Пепом Гвардиолой, если брать тренеров. Из футболистов, это Вирджил ван Дейк.
– Любимый спортивный бренд?
– Найк.
– Любимая запретная еда?
- Пицца и карбонара.
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать футболом?
– Я получил премиальные за бронзовые награды с Кривбассом, и сразу приобрел себе новый телефон - iPhone 15.
– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
– Наверное, «Спина», «Шаг вперед», «Вышли!».
– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
– Форма «Барселоны» – Лионель Месси. Отец подарил мне.
– За что любишь футбол, а что раздражает?
– Люблю футбол за эмоции, стычки, эффектные моменты. Раздражают судейские решения, которые портят весь матч.
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