«Купил iPhone 15». Как футболист Кривбаса потратил премию за бронзу УПЛ

Футболист «Ингульца» Владимир Виливальд, играющий за «Кривбасс» на правах аренды, прошел блиц-опрос, где ответил на 10 вопросов пресс-службы криворожского клуба.

– Как называют в команде?

– Вилли. Сокращен от моей фамилии.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– У «Ингульца», вероятно, «Александрия». У «Кривбасса» – был «Днепр-1».

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Однозначно Английская Премьер-лига. Одна из моих любимых команд в АПЛ – «Манчестер Сити», еще с детства болею за них.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Без сомнений с Пепом Гвардиолой, если брать тренеров. Из футболистов, это Вирджил ван Дейк.

– Любимый спортивный бренд?

– Найк.

– Любимая запретная еда?

- Пицца и карбонара.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать футболом?

– Я получил премиальные за бронзовые награды с Кривбассом, и сразу приобрел себе новый телефон - iPhone 15.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– Наверное, «Спина», «Шаг вперед», «Вышли!».

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Форма «Барселоны» – Лионель Месси. Отец подарил мне.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Люблю футбол за эмоции, стычки, эффектные моменты. Раздражают судейские решения, которые портят весь матч.