Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Купил iPhone 15». Как футболист Кривбаса потратил премию за бронзу УПЛ
Украина. Премьер лига
20 декабря 2024, 07:51 |
205
0

«Купил iPhone 15». Как футболист Кривбаса потратил премию за бронзу УПЛ

Владимир Виливальд ответил на вопросы пресс-службы

20 декабря 2024, 07:51 |
205
0
«Купил iPhone 15». Как футболист Кривбаса потратил премию за бронзу УПЛ
ФК Кривбасс. Владимир Виливальд

Футболист «Ингульца» Владимир Виливальд, играющий за «Кривбасс» на правах аренды, прошел блиц-опрос, где ответил на 10 вопросов пресс-службы криворожского клуба.

– Как называют в команде?

– Вилли. Сокращен от моей фамилии.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– У «Ингульца», вероятно, «Александрия». У «Кривбасса» – был «Днепр-1».

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Однозначно Английская Премьер-лига. Одна из моих любимых команд в АПЛ – «Манчестер Сити», еще с детства болею за них.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Без сомнений с Пепом Гвардиолой, если брать тренеров. Из футболистов, это Вирджил ван Дейк.

– Любимый спортивный бренд?

– Найк.

– Любимая запретная еда?

- Пицца и карбонара.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать футболом?

– Я получил премиальные за бронзовые награды с Кривбассом, и сразу приобрел себе новый телефон - iPhone 15.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– Наверное, «Спина», «Шаг вперед», «Вышли!».

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Форма «Барселоны» – Лионель Месси. Отец подарил мне.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Люблю футбол за эмоции, стычки, эффектные моменты. Раздражают судейские решения, которые портят весь матч.

По теме:
Кадровая чистка ЛНЗ. Известно, кто не нужен Григорчуку
ФОТО. Жена футболиста УПЛ шокировала эротической съемкой. Горячо
Серьезные амбиции. Владелец украинского клуба хочет построить мировой гранд
Владимир Виливальд Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил дубль клубу таракана. А мог и хет-трик
Футбол | 20 декабря 2024, 05:41 0
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил дубль клубу таракана. А мог и хет-трик
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил дубль клубу таракана. А мог и хет-трик

Тете помог Панатинаикосу переиграть динамо минск со счетом 4:0 в 6-м туре Лиги конференций

Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Футбол | 19 декабря 2024, 09:15 23
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»

Максим Шацких прокомментировал скандал вокруг вингера «Челси»

Тете уезжает в Саудовскую Аравию. Ранее на его место сватали Гуцуляка
Футбол | 19.12.2024, 22:51
Тете уезжает в Саудовскую Аравию. Ранее на его место сватали Гуцуляка
Тете уезжает в Саудовскую Аравию. Ранее на его место сватали Гуцуляка
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 08:25
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 09:01
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
18.12.2024, 23:01 1
Футбол
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 7
Баскетбол
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.12.2024, 08:32 5
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.12.2024, 23:23
Бокс
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
19.12.2024, 16:45 11
Футбол
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
18.12.2024, 20:52 14
Футбол
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
19.12.2024, 17:54
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем