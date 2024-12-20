Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дело рук Челси? Сабо поделился дикой теорией по допингу Мудрика
Англия
20 декабря 2024, 10:42 |
604
2

Дело рук Челси? Сабо поделился дикой теорией по допингу Мудрика

Бывший тренер сборной Украины считает, что кто-то решил сэкономить на зарплате вингера

20 декабря 2024, 10:42 |
604
2
Дело рук Челси? Сабо поделился дикой теорией по допингу Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«У нас такого в свое время никогда не было. Я об этом думал и вот что мне кажется. Возможно, есть такие «любители», которым в футболисте что-то не нравится и они думают: как-то его сбыть, чтобы не платить большие деньги, зарплату. Все может быть. В случае же четырехлетней дисквалификации ничего не надо будет платить. Вот такие дела».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

По теме:
Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
Челси на вершине. Итоговая таблица Лиги конференций. Кто вышел в плей-офф?
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Йожеф Сабо инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
Бокс | 19 декабря 2024, 11:09 2
Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем

Шон Портер провел бой с Александром в 2006 году в любителях

Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20 декабря 2024, 10:03 0
Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 декабря в 22:00 по Киеву

ФОТО. Жена футболиста УПЛ шокировала эротической съемкой. Горячо
Футбол | 20.12.2024, 04:03
ФОТО. Жена футболиста УПЛ шокировала эротической съемкой. Горячо
ФОТО. Жена футболиста УПЛ шокировала эротической съемкой. Горячо
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 20.12.2024, 09:23
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 20.12.2024, 05:10
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mostepicfail
треба буде занотувати собі, що бачиш експертний коментар Сабо - обходиш статтю десятою дорогою. виходить Челсі замість продати непотріб і виручити які не які 25-30(хай навіть 20) млн вирішує грамотно розпорядитись підкинути допінг і отримати за нього НУЛЬ? Сабо ще той економіст
Ответить
0
Crimea
А чому б і ні? Можливо, Челсі хотів продати Мудрика в умовну Салернітану, а той відмовився...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
18.12.2024, 15:14 10
Футбол
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
18.12.2024, 23:01 1
Футбол
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
19.12.2024, 17:54
Другие виды
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
19.12.2024, 08:25 1
Бокс
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 7
Баскетбол
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
19.12.2024, 09:01
Бокс
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
19.12.2024, 16:58 94
Футбол
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
19.12.2024, 05:03 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем