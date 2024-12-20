Дело рук Челси? Сабо поделился дикой теорией по допингу Мудрика

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«У нас такого в свое время никогда не было. Я об этом думал и вот что мне кажется. Возможно, есть такие «любители», которым в футболисте что-то не нравится и они думают: как-то его сбыть, чтобы не платить большие деньги, зарплату. Все может быть. В случае же четырехлетней дисквалификации ничего не надо будет платить. Вот такие дела».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.