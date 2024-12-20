Звезда сборной Украины вряд ли перейдет в топ-клуб. Все из-за россиянина

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«ПСЖ» интересуется Ильей Забарным
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание Canal Supporters со ссылкой на британские источники.
По информации журналистов, в парижском клубе даже происходили дискуссии по трансферу 22-летнего футболиста, но пока шансы на его переход очень низкие – все из-за наличия в клубе российского вратаря Матвея Сафонова.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 16 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на подписание Ильи Забарного является «Тоттенхэм».
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