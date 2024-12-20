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Англия
20 декабря 2024, 11:17 |
2931
7

Звезда сборной Украины вряд ли перейдет в топ-клуб. Все из-за россиянина

«ПСЖ» интересуется Ильей Забарным

20 декабря 2024, 11:17 |
2931
7
Звезда сборной Украины вряд ли перейдет в топ-клуб. Все из-за россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание Canal Supporters со ссылкой на британские источники.

По информации журналистов, в парижском клубе даже происходили дискуссии по трансферу 22-летнего футболиста, но пока шансы на его переход очень низкие – все из-за наличия в клубе российского вратаря Матвея Сафонова.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 16 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на подписание Ильи Забарного является «Тоттенхэм».

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Илья Забарный ПСЖ Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Матвей Сафонов
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Комментарии 7
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pricolist
Навіщого ім'я того рашиста з великої писати? Переходити в Лігу 1 - поганий варіант, як на мене, в АПЛ на нього й так є попит, тому нехай краще на Туманному Альбіоні залишається 
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+2
Burevestnik
между интересуются и сделали предложение - 
это большая разница.
Ответить
+1
Falko
Насмішили.
Ответить
0
easterly
ПСЖ? Дійсно?) Навіщо йому та помийка?
Ответить
0
Gargantua81
в смсл они подерутся?
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-1
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