Звезда сборной Украины вряд ли перейдет в топ-клуб. Все из-за россиянина

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание Canal Supporters со ссылкой на британские источники.

По информации журналистов, в парижском клубе даже происходили дискуссии по трансферу 22-летнего футболиста, но пока шансы на его переход очень низкие – все из-за наличия в клубе российского вратаря Матвея Сафонова.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 16 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на подписание Ильи Забарного является «Тоттенхэм».