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20 декабря 2024, 09:24 |
11
0

ВИДЕО. Netflix анонсировал документальный сериал про Надаля

Режиссером картины будет Зак Хайнзерлинг

20 декабря 2024, 09:24 |
11
0
ВИДЕО. Netflix анонсировал документальный сериал про Надаля
Netflix. Рафаэль Надаль

Netflix вместе с Skydance Sports выпустят документальный сериал о легендарном экс-теннисисте и 22-кратном победитель турниров серии Grand Slam Рафаэле Надале.

Документальный сериал расскажет о блестящей карьере Надаля, а также о его жизни за пределами корта, покажет ранее не публиковавшиеся материалы из личного архива Надаля и предоставит возможность пообщаться со звездой тенниса, его семьей и ближайшим кругом тренеров и советников (речь идет про интервью).

Режиссером выступит номинант на «Оскар» и лауреат «Эмми» Зак Хайнзерлинг («Украденная молодость», «Милашка и боксер», «Маккартни 3,2,1»). Пока еще не имеющий названия документальный сериал будет спродюсирован Дэвидом Эллисоном, Джесси Сисголдом, Джейсоном Ридом и и Джоном Вайнбахом.

«Я никогда не думал, что сделаю что-то подобное, но мне позвонил Дэвид Эллисон, и его слова вместе с потрясающим проектом, который они показали мне, действительно убедили меня в том, что это было правильным решением. Каждый сможет увидеть, какой была моя жизнь во время моей теннисной карьеры, и особенно в этот последний год.

Это также покажет, как моя жизнь и моя теннисная карьера развивались на протяжении многих лет. Я уверен, что конечный продукт, документальный сериал, будет потрясающим и что его увидит весь мир. Моя благодарность Дэвиду Эллисону и его команде в Skydance за создание и веру в этот проект.

Спасибо моей семье и моей команде за то, что позволили снимать нас в прошлом году, я знаю, что это было нелегко для всех нас. Моим коллегам и сверстникам, которые уделили время, чтобы оказаться перед камерой в течение некоторого времени. И спасибо турнирам по всему миру, которые облегчили работу, это было нелегко», – сказал Рафаэль Надаль.

Надаль провел свой последний матч в ноябре, проиграв Ботику ван де Зансхульпу в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса Испания – Нидерланды.

Интересно, что Надаль ранее уже сотрудничал с Netflix. В начале марта Рафа провел выставочный матч против Карлоса Алькараса (6:3, 4:6, [12:14]) в Лас-Вегасе, который транслировался на платформе Netflix, поэтому получил название Netflix Slam.

По теме:
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ФОТО. Продолжает собирать трофеи. Надаль получил специальную награду
видео Рафаэль Надаль Netflix фильмы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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