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Турция
05 марта 2025, 13:51 |
402
5

Вингер сборной Украины восстановился после травмы и вернулся к тренировкам

Александр Зубков может выйти на поле в следующем матче «Трабзонспора»

05 марта 2025, 13:51 |
402
5
Вингер сборной Украины восстановился после травмы и вернулся к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков восстановился после травмы и провел первую тренировку с командой.

26 февраля футболист вышел в стартовом составе на матч против «Ризеспора» (5:2), но получил травму и был заменен на 37-й минуте. Повреждение оказалось несерьезным, поэтому Зубков пропустил поединок с «Коньяспопром» (0:1) и вернулся к работе под руководством Шенола Гюнеша.

«Наша команда начала подготовку к матчу с «Хатайспор», который состоится на стадионе «Папара Парк» в 27-м туре. Тренировку провели на базе имени Мехмета Али Йылмаза под руководством главного тренера Шенола Гюнеша.

Игроки, принимавшие участие в последнем поединке с «Коньяспором» занимались восстановлением. Другие футболисты после разминки отрабатывали передачи и владение мячом. Вторая тренировка состоится 5 марта», – сообщили на официальном сайте клуба.

8 марта «Трабзонспор» сыграет с ФК «Хатайспор» в матче 27-го тура, начало встречи – в 19:30 по киевскому времени. Хозяева набрали 32 балла и занимают девятое место в турнирной таблице. В активе «Хатайспора» 13 очков, клуб разместился на 18-й позиции и продолжает борьбу за выживание.

В текущем сезоне Александр Зубков провел за «Трабзонспор» пять поединков во всех турнирах, голов не забивал, но записал на свой счет одну результативную передачу.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков травма
Николай Титюк Источник: ФК Трабзонспор
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Комментарии 5
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KARPATY_LVIV
Це добре для збірної⚽🇺🇦
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0
FC_Shakhtar1936
Великий!
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0
apepa
Почему волосы не покрасил??
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0
FanRybki
Дуже добре! Побажаємо скорішого повернення в оптимальну форму! 😊
Зубок - справжнісінький макіївський! Теж земляк з нашого регіону! ⚒️ Дуже близько, сусідній й від мого рідного міста 😊
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0
FanRybki
🍬🍬🍬🍪🍪🍪
Цукерки і печіво - КОНТІ!
Досі його пам'ятаю у роті!
Смак рідний - донецьких традицій!
Були на Донбасі у кожній крамниці! 😊
Ответить
0
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