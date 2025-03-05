Вингер сборной Украины восстановился после травмы и вернулся к тренировкам
Александр Зубков может выйти на поле в следующем матче «Трабзонспора»
Вингер сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков восстановился после травмы и провел первую тренировку с командой.
26 февраля футболист вышел в стартовом составе на матч против «Ризеспора» (5:2), но получил травму и был заменен на 37-й минуте. Повреждение оказалось несерьезным, поэтому Зубков пропустил поединок с «Коньяспопром» (0:1) и вернулся к работе под руководством Шенола Гюнеша.
«Наша команда начала подготовку к матчу с «Хатайспор», который состоится на стадионе «Папара Парк» в 27-м туре. Тренировку провели на базе имени Мехмета Али Йылмаза под руководством главного тренера Шенола Гюнеша.
Игроки, принимавшие участие в последнем поединке с «Коньяспором» занимались восстановлением. Другие футболисты после разминки отрабатывали передачи и владение мячом. Вторая тренировка состоится 5 марта», – сообщили на официальном сайте клуба.
8 марта «Трабзонспор» сыграет с ФК «Хатайспор» в матче 27-го тура, начало встречи – в 19:30 по киевскому времени. Хозяева набрали 32 балла и занимают девятое место в турнирной таблице. В активе «Хатайспора» 13 очков, клуб разместился на 18-й позиции и продолжает борьбу за выживание.
В текущем сезоне Александр Зубков провел за «Трабзонспор» пять поединков во всех турнирах, голов не забивал, но записал на свой счет одну результативную передачу.
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Зубок - справжнісінький макіївський! Теж земляк з нашого регіону! ⚒️ Дуже близько, сусідній й від мого рідного міста 😊
Цукерки і печіво - КОНТІ!
Досі його пам'ятаю у роті!
Смак рідний - донецьких традицій!
Були на Донбасі у кожній крамниці! 😊