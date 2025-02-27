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  4. В Турции подтвердили травму ключевого игрока сборной Украины
Турция
27 февраля 2025, 11:53 |
505
0

В Турции подтвердили травму ключевого игрока сборной Украины

Александр Зубков получил повреждение в матче Кубка Турции

27 февраля 2025, 11:53 |
505
0
В Турции подтвердили травму ключевого игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Шенол Гюнеш объяснил, почему заменил украинского вингера своей команды Александра Зубкова в матче Кубка Турции.

«Есть травма у Зубкова. У Мустафы было небольшое растяжение, потому мы решили его заменить. На ногу Савича тоже наступили. Надеюсь, что ничего серьезного. Посмотрим.

Мы уже сталкивались с подобными ситуациями раньше. Матч закончился, мы вышли из группы – теперь нужно сосредоточиться на этом», – сказал Гюнеш.

Зубков в нынешнем сезоне сыграл пять матчей за Трабзонспор во всех турнирах, оформив один ассист. Уже в конце марта национальная сборная Украины сыграет матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор попытается подписать еще одного полузащитника донецкого «Шахтера».

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Шенол Гюнеш Александр Зубков Трабзонспор сборная Украины по футболу Лига наций сборная Бельгии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Ajansspor
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