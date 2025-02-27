В Турции подтвердили травму ключевого игрока сборной Украины

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Шенол Гюнеш объяснил, почему заменил украинского вингера своей команды Александра Зубкова в матче Кубка Турции.

«Есть травма у Зубкова. У Мустафы было небольшое растяжение, потому мы решили его заменить. На ногу Савича тоже наступили. Надеюсь, что ничего серьезного. Посмотрим.

Мы уже сталкивались с подобными ситуациями раньше. Матч закончился, мы вышли из группы – теперь нужно сосредоточиться на этом», – сказал Гюнеш.

Зубков в нынешнем сезоне сыграл пять матчей за Трабзонспор во всех турнирах, оформив один ассист. Уже в конце марта национальная сборная Украины сыграет матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор попытается подписать еще одного полузащитника донецкого «Шахтера».