Барселона нашла замену Левандовски и дает чек на 100 миллионов евро

Каталонская «Барселона» рассчитывает приобрести звездного форварда на замену польскому годеадору Роберту Левандовски.

По информации испанских СМИ, «сине-гранатовые» уже определили, кто должен стать наследником польского нападающего. Идеальным форвардом на долгие годы руководство «кулес» видит Александера Исака из «Ньюкасла». «Барселона» готова подтянуть все резервы и предложить «сорокам» чек в размере 100 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Исак провел 31 матч, забил 22 гола и сделал пять ассистов. Ранее интерес к Исаку приписывали «Арсеналу».