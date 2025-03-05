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  4. Барселона нашла замену Левандовски и дает чек на 100 миллионов евро
Испания
05 марта 2025, 19:44 |
1116
2

Барселона нашла замену Левандовски и дает чек на 100 миллионов евро

Александер Исак может вернуться в Ла Лигу

05 марта 2025, 19:44 |
1116
2
Барселона нашла замену Левандовски и дает чек на 100 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Каталонская «Барселона» рассчитывает приобрести звездного форварда на замену польскому годеадору Роберту Левандовски.

По информации испанских СМИ, «сине-гранатовые» уже определили, кто должен стать наследником польского нападающего. Идеальным форвардом на долгие годы руководство «кулес» видит Александера Исака из «Ньюкасла». «Барселона» готова подтянуть все резервы и предложить «сорокам» чек в размере 100 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Исак провел 31 матч, забил 22 гола и сделал пять ассистов. Ранее интерес к Исаку приписывали «Арсеналу».

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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DaVinci
Ще не прочитавши статтю я вже знав хто автор і яке джерело
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Remark
Ять… Я думав, що Мудрик.
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