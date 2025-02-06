Трансферная бомба. Арсенал нацелился на 150-миллионного форварда

Лондонский «Арсенал» следит за шведским форвардом «Ньюкасла» Александером Исаком, сообщает Fichajes.

По информации источника, лондонский клуб внимательно следит за его развитием и серьезно рассматривает возможность подписать 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Но «сороки» не особо хотят прощаться с главной ударной силой своей команды и установили стартовую цену в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Александер Исак провел 27 матчей н клубном уровне, забил 19 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

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