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  4. Трансферная бомба. Арсенал нацелился на 150-миллионного форварда
Англия
06 февраля 2025, 18:22 |
319
0

Трансферная бомба. Арсенал нацелился на 150-миллионного форварда

Александер Исак привлекает внимание лондонского клуба

06 февраля 2025, 18:22 |
319
0
Трансферная бомба. Арсенал нацелился на 150-миллионного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Лондонский «Арсенал» следит за шведским форвардом «Ньюкасла» Александером Исаком, сообщает Fichajes.

По информации источника, лондонский клуб внимательно следит за его развитием и серьезно рассматривает возможность подписать 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Но «сороки» не особо хотят прощаться с главной ударной силой своей команды и установили стартовую цену в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Александер Исак провел 27 матчей н клубном уровне, забил 19 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, почему не состоялся трансфер Зинченко.

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Александер Исак трансферы трансферы АПЛ Ньюкасл Арсенал Лондон
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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