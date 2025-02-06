Они хотели аренду. Стало известно, почему не состоялся трансфер Зинченко
«Боруссия» Дортмунд и мадридский «Атлетико» проявляли интерес к защитнику
Лондонский «Арсенал» не получал в январе предложений по поводу украинского защитника Александра Зинченко, сообщает Daily Mail.
По информации источника, определенный интерес к 28-летнему игроку проявили дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико».
Однако эти клубы были заинтересованы только в аренде украинского защитника. «Арсенал» же хотел оформить полноценный трансфер Зинченко.
В итоге ни один из клубов так и не сделал официального предложения «канонирам» по поводу украинского защитника.
В текущем сезоне Зинченко сыграл 8 матчей АПЛ, 2 поединка Кубка лиги, 3 встречи Лиги чемпионов, без забитых голов.
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