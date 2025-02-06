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Англия
06 февраля 2025, 17:34 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:37
495
1

Они хотели аренду. Стало известно, почему не состоялся трансфер Зинченко

«Боруссия» Дортмунд и мадридский «Атлетико» проявляли интерес к защитнику

06 февраля 2025, 17:34 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:37
495
1
Они хотели аренду. Стало известно, почему не состоялся трансфер Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» не получал в январе предложений по поводу украинского защитника Александра Зинченко, сообщает Daily Mail.

По информации источника, определенный интерес к 28-летнему игроку проявили дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико».

Однако эти клубы были заинтересованы только в аренде украинского защитника. «Арсенал» же хотел оформить полноценный трансфер Зинченко.

В итоге ни один из клубов так и не сделал официального предложения «канонирам» по поводу украинского защитника.

В текущем сезоне Зинченко сыграл 8 матчей АПЛ, 2 поединка Кубка лиги, 3 встречи Лиги чемпионов, без забитых голов.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Lulinnha
Значит уйдёт по окончании контракта или летом за 10-ку. 
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