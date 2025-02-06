Они хотели аренду. Стало известно, почему не состоялся трансфер Зинченко

Лондонский «Арсенал» не получал в январе предложений по поводу украинского защитника Александра Зинченко, сообщает Daily Mail.

По информации источника, определенный интерес к 28-летнему игроку проявили дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико».

Однако эти клубы были заинтересованы только в аренде украинского защитника. «Арсенал» же хотел оформить полноценный трансфер Зинченко.

В итоге ни один из клубов так и не сделал официального предложения «канонирам» по поводу украинского защитника.

В текущем сезоне Зинченко сыграл 8 матчей АПЛ, 2 поединка Кубка лиги, 3 встречи Лиги чемпионов, без забитых голов.