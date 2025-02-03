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  4. Атлетико принял кардинальное решение по зимнему переходу Зинченко
Англия
03 февраля 2025, 19:10 |
4146
8

Атлетико принял кардинальное решение по зимнему переходу Зинченко

Мадридцы решили не делать трансферов в последние минуты дедлайна

03 февраля 2025, 19:10 |
4146
8
Атлетико принял кардинальное решение по зимнему переходу Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Александр Зинченко может покинуть «Арсенал» до завершения трансферного окна. Украинцем интересуются несколько топ-клубов.

В последние дни трансферного окна большой интерес к украинцу приписывали «Атлетико», однако мадридцы исключили возможность зимнего трансфера Зинченко. В «Атлетико» Мадрид считают трансферное окно для клуба закрытым, «матрасники» не сделают никаких движений в последние часы дедлайна.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 8
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Tom Thomas's
З Всією повагою до Олександра Зінченка, але він здав за останні роки у футболі. Йому приймати рішення, як і куди краще. Тим не менш бажаю йому вдачі
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+3
Burevestnik
ну і добре.
Арсенал буде в призерах АПЛ сезону 2024/2025,
Зінченко отримає чергову нагороду. 
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+1
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Andromed
Атлетіко розчарував, краще би купили Зінченка. Йому буде дуже нелегко наступні півроку, в Арсеналі вже відверто говорять що не розраховують на нього, буде гріти банку мінімум до літа
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0
Stan S.
Да зачем он им у них всё хорошо борются за чемпионство а вот Боруссии надо что-то думать
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-2
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