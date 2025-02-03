Атлетико принял кардинальное решение по зимнему переходу Зинченко
Мадридцы решили не делать трансферов в последние минуты дедлайна
Александр Зинченко может покинуть «Арсенал» до завершения трансферного окна. Украинцем интересуются несколько топ-клубов.
В последние дни трансферного окна большой интерес к украинцу приписывали «Атлетико», однако мадридцы исключили возможность зимнего трансфера Зинченко. В «Атлетико» Мадрид считают трансферное окно для клуба закрытым, «матрасники» не сделают никаких движений в последние часы дедлайна.
В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.
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