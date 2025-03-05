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Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 12:35 |
460
0

ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья стал легенда Шахтера

Вячеслав Шевчук получил новый вызов в карьере

05 марта 2025, 12:35 |
460
0
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья стал легенда Шахтера
ФК Полесье. Вячеслав Шевчук

Житомирское «Полесье» официально объявило о назначении известного украинского экс-футболиста Вячеслава Шевчука на должность спортивного директора клуба.

Отмечается, что такое решение было принято лично президентом клуба Геннадием Буткевичем.

В «Полесье» Шевчук будет отвечать за привлечение и развитие молодых талантов во все команды клуба. Среди его обязанностей также будут трансферы, скаутинг и селекция.

Во время карьеры игрока Шевчук получил 8 титулов чемпиона Украины, 5 кубков Украины и стал обладателем кубка УЕФА. Вячеслав представлял Украину на Евро-2012 и Евро-2016, где выводил команду на поле в качестве капитана.

После завершения карьеры Шевчук работал тренером в «Шахтере» U-17 и донецком «Олимпике», выступавшем в Украинской Премьер-лиге. После завершения работы в «Олимпике», Шевчук занял должность спортивного директора «Вереса», где впоследствии стал вице-президентом клуба. Затем он занимал должность генерального менеджера «Руха». Из львовского клуба Вячеслав ушел в декабре 2024 года.

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Вячеслав Шевчук Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Геннадий Буткевич
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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