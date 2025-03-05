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Лига чемпионов
05 марта 2025, 14:59 | Обновлено 05 марта 2025, 15:00
151
0

ВИДЕО. Слова Луиса Энрике и Арне Слота перед матчем ПСЖ – Ливерпуль

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05 марта 2025, 14:59 | Обновлено 05 марта 2025, 15:00
151
0
ВИДЕО. Слова Луиса Энрике и Арне Слота перед матчем ПСЖ – Ливерпуль
Коллаж Sport.ua

5 марта в 22:00 в Париже состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский ПСЖ будет принимать английский «Ливерпуль» на Парк де Пренс.

Ответный матч запланирован на 11 марта на «Энфилде» в Ливерпуле. Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с «Брюгге» или «Астон Виллой».

В предыдущем раунде ПСЖ уверенно одолел «Брест» во французском дерби (3:0, 7:0).

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Луиса Энрике и Арне Слота.

ВИДЕО. Слова Луиса Энрике и Арне Слота перед матчем ПСЖ – Ливерпуль

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Ливерпуль Луис Энрике пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов Арне Слот ПСЖ - Ливерпуль видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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