ВИДЕО. Слова Луиса Энрике и Арне Слота перед матчем ПСЖ – Ливерпуль
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5 марта в 22:00 в Париже состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский ПСЖ будет принимать английский «Ливерпуль» на Парк де Пренс.
Ответный матч запланирован на 11 марта на «Энфилде» в Ливерпуле. Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с «Брюгге» или «Астон Виллой».
В предыдущем раунде ПСЖ уверенно одолел «Брест» во французском дерби (3:0, 7:0).
Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Луиса Энрике и Арне Слота.
ВИДЕО. Слова Луиса Энрике и Арне Слота перед матчем ПСЖ – Ливерпуль
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