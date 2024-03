Netflix Slam, или как устроить шоу в Лас-Вегасе. Алькарас обыграл Надаля

3 марта состоялся выставочный матч между испанскими теннисистами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом.

Поединок транслировался на платформе Netflix, поэтому получил название Netflix Slam. Первый в истории «слэм» от самого популярного стримингового сервиса фильмов и сериалов завоевал Карлитос.

Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась в трех сетах за 2 часа и 1 минуту.

Netfliz Slam. Лас-Вегас. 3 марта

Рафаэль Надаль (Испания) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:3, 4:6, [12:14]

Многим понравился финальный супертай-брейк, а особенно несколько ударов Надаля, благодаря которым он уходил с матчболов. Но в итоге победу одержал Карлос.

Далее испанцы примут участие на Мастерса в Индиан-Уэллсе (США), который пройдет с 6 по 17 марта.

That Rafa no-look overhead shot deserves another look! 🔥 pic.twitter.com/oYgBvmJqTj #TheNetflixSlam

Nadal and Alcaraz showing the crowd what an elite rally looks like! #TheNetflixSlam pic.twitter.com/GMoeKOEt2V