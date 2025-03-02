Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?

С 28 февраля по 2 марта состоялись поединки 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

За три дня состоялись 8 матчей 19-го тура УПЛ.

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Полтавская Ворскла в Киеве приостановила киевское Динамо (1:1), а Шахтер разгромил Александрию (3:0).

Донецкая команда набрала 39 баллов и сократила отставание от Динамо до 8 очков, горняки имеют одну игру в запасе. У Александрии – 41 пункт.

В воскресном матче, отложенном на сутки из-за воздушной тревоги, аутсайдер турнира Ингулец сенсационно переиграл Кривбасс (2:0), который вместе с Полесьем имеет по 31 очку.

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (47), Александрия (41), Шахтер (39), Кривбасс (31), Полесье (31), Карпаты (27).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь (по 18), Ворскла (17), Черноморец (15), Ингулец (12).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 18-й тур

🔹 28 февраля (пятница)

13:00. Оболонь – Полесье – 0:0

15:30. Ворскла – Динамо – 1:1

18:00. Карпаты – ЛНЗ – 1:0

🔹 1 марта (суббота)

15:30. Черноморец – Левый Берег – 0:1

– 0:1 18:00. Шахтер – Александрия – 3:0

🔹 2 марта (воскресенье)

13:00. Ингулец – Кривбасс – 2:0

– Кривбасс – 2:0 15:30. Заря – Рух – 2:0

– Рух – 2:0 18:00. Верес – Колос – 2:1

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 19 14 5 0 40 - 12 47 2 Александрия 19 12 5 2 28 - 16 41 3 Шахтер Донецк 18 12 3 3 45 - 15 39 4 Кривбасс 18 9 4 5 22 - 18 31 5 Полесье 19 8 7 4 25 - 16 31 6 Карпаты Львов 19 8 3 8 23 - 23 27 7 Верес 19 6 7 6 22 - 25 25 8 Заря 18 8 1 9 21 - 22 25 9 Рух Львов 19 5 8 6 21 - 17 23 10 ЛНЗ Черкассы 19 6 4 9 19 - 27 22 11 Левый берег 19 5 4 10 10 - 21 19 12 Колос Ковалевка 19 3 9 7 13 - 16 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11 - 29 18 14 Ворскла 19 4 5 10 16 - 27 17 15 Черноморец 19 4 3 12 13 - 27 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14 - 32 12 Полная таблица

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