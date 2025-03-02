Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Полтавской Ворскле удалось притормозить лидеров чемпионата Украины
С 28 февраля по 2 марта состоялись поединки 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
За три дня состоялись 8 матчей 19-го тура УПЛ.
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Полтавская Ворскла в Киеве приостановила киевское Динамо (1:1), а Шахтер разгромил Александрию (3:0).
Донецкая команда набрала 39 баллов и сократила отставание от Динамо до 8 очков, горняки имеют одну игру в запасе. У Александрии – 41 пункт.
В воскресном матче, отложенном на сутки из-за воздушной тревоги, аутсайдер турнира Ингулец сенсационно переиграл Кривбасс (2:0), который вместе с Полесьем имеет по 31 очку.
Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (47), Александрия (41), Шахтер (39), Кривбасс (31), Полесье (31), Карпаты (27).
Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь (по 18), Ворскла (17), Черноморец (15), Ингулец (12).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 18-й тур
🔹 28 февраля (пятница)
- 13:00. Оболонь – Полесье – 0:0
- 15:30. Ворскла – Динамо – 1:1
- 18:00. Карпаты – ЛНЗ – 1:0
🔹 1 марта (суббота)
- 15:30. Черноморец – Левый Берег – 0:1
- 18:00. Шахтер – Александрия – 3:0
🔹 2 марта (воскресенье)
- 13:00. Ингулец – Кривбасс – 2:0
- 15:30. Заря – Рух – 2:0
- 18:00. Верес – Колос – 2:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|19
|14
|5
|0
|40 - 12
|47
|2
|Александрия
|19
|12
|5
|2
|28 - 16
|41
|3
|Шахтер Донецк
|18
|12
|3
|3
|45 - 15
|39
|4
|Кривбасс
|18
|9
|4
|5
|22 - 18
|31
|5
|Полесье
|19
|8
|7
|4
|25 - 16
|31
|6
|Карпаты Львов
|19
|8
|3
|8
|23 - 23
|27
|7
|Верес
|19
|6
|7
|6
|22 - 25
|25
|8
|Заря
|18
|8
|1
|9
|21 - 22
|25
|9
|Рух Львов
|19
|5
|8
|6
|21 - 17
|23
|10
|ЛНЗ Черкассы
|19
|6
|4
|9
|19 - 27
|22
|11
|Левый берег
|19
|5
|4
|10
|10 - 21
|19
|12
|Колос Ковалевка
|19
|3
|9
|7
|13 - 16
|18
|13
|Оболонь
|19
|4
|6
|9
|11 - 29
|18
|14
|Ворскла
|19
|4
|5
|10
|16 - 27
|17
|15
|Черноморец
|19
|4
|3
|12
|13 - 27
|15
|16
|Ингулец
|18
|2
|6
|10
|14 - 32
|12
📊 Инфографика
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