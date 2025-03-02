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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 20:47 | Обновлено 02 марта 2025, 20:58
1348
1

Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?

Полтавской Ворскле удалось притормозить лидеров чемпионата Украины

02 марта 2025, 20:47 | Обновлено 02 марта 2025, 20:58
1348
1
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
ФК Динамо

С 28 февраля по 2 марта состоялись поединки 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

За три дня состоялись 8 матчей 19-го тура УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полтавская Ворскла в Киеве приостановила киевское Динамо (1:1), а Шахтер разгромил Александрию (3:0).

Донецкая команда набрала 39 баллов и сократила отставание от Динамо до 8 очков, горняки имеют одну игру в запасе. У Александрии – 41 пункт.

В воскресном матче, отложенном на сутки из-за воздушной тревоги, аутсайдер турнира Ингулец сенсационно переиграл Кривбасс (2:0), который вместе с Полесьем имеет по 31 очку.

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (47), Александрия (41), Шахтер (39), Кривбасс (31), Полесье (31), Карпаты (27).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь (по 18), Ворскла (17), Черноморец (15), Ингулец (12).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 18-й тур

🔹 28 февраля (пятница)

  • 13:00. Оболонь – Полесье – 0:0
  • 15:30. Ворскла – Динамо – 1:1
  • 18:00. Карпаты – ЛНЗ – 1:0

🔹 1 марта (суббота)

  • 15:30. Черноморец – Левый Берег – 0:1
  • 18:00. Шахтер – Александрия – 3:0

🔹 2 марта (воскресенье)

  • 13:00. Ингулец – Кривбасс – 2:0
  • 15:30. Заря – Рух – 2:0
  • 18:00. Верес – Колос – 2:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 19 14 5 0 40 - 12 47
2 Александрия 19 12 5 2 28 - 16 41
3 Шахтер Донецк 18 12 3 3 45 - 15 39
4 Кривбасс 18 9 4 5 22 - 18 31
5 Полесье 19 8 7 4 25 - 16 31
6 Карпаты Львов 19 8 3 8 23 - 23 27
7 Верес 19 6 7 6 22 - 25 25
8 Заря 18 8 1 9 21 - 22 25
9 Рух Львов 19 5 8 6 21 - 17 23
10 ЛНЗ Черкассы 19 6 4 9 19 - 27 22
11 Левый берег 19 5 4 10 10 - 21 19
12 Колос Ковалевка 19 3 9 7 13 - 16 18
13 Оболонь 19 4 6 9 11 - 29 18
14 Ворскла 19 4 5 10 16 - 27 17
15 Черноморец 19 4 3 12 13 - 27 15
16 Ингулец 18 2 6 10 14 - 32 12
Полная таблица

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Bulba_sumkin
Хорошая неделя) Шахтер победил, дырявые потеряли очки) Нытьем и воем с дерьнамовского болота удовлетворен полностью)
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