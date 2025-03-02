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  4. Нокаут от аутсайдера. Ингулец в Кривом Роге обыграл Кривбасс
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 15:06 | Обновлено 02 марта 2025, 16:17
1361
6

Нокаут от аутсайдера. Ингулец в Кривом Роге обыграл Кривбасс

Команда Юрия Вернидуба ужасно начала 2025 год

02 марта 2025, 15:06 | Обновлено 02 марта 2025, 16:17
1361
6
Нокаут от аутсайдера. Ингулец в Кривом Роге обыграл Кривбасс
ФК Кривбасс

В Кривом Роге состоялся поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Ингулец» и «Кривбасс». Команды должны были провести матч днем ранее, но из-за затяжной воздушной тревоги в Днепропетровской области их дуэль была перенесена.

Криворожская команда в первом матче после зимнего перерыва встречалась с «Вересом» и неожиданно потерпела поражение со счетом 0:3. «Ингулец» в прошлом туре также проиграл («Полесью»). Тренерский штаб петровцев продолжает использовать разные сочетания футболистов. В Кривом Роге за «красно-желтых» дебютировал защитник Дмитрук, а Бенедюк, который неделю назад играл в обороне, теперь занял позицию правого вингера.

Сегодняшняя встреча стала 250-й в УПЛ для полузащитника «Кривбасса» Дмитрия Хомченовского, который предыдущий раз в стартовом составе своей команды выходил еще в апреле прошлого года. А дисквалифицированного цетрбека Бандейру заменил Виливальд, первую часть сезона проведший в аренде именно в «Ингульце».

После стартового свистка криворожцы завладели территориальным преимуществом, на что номинальные хозяева ответили активным прессингом. А первый же опасный момент у ворот «Кривбасса» обернулся неприятностями для «бело-красных». Аморозо не сумел помешать Волохатому сделать навес, который точным ударом замкнул Пушкарев.

Подопечные Юрия Вернидуба попытались увеличить темп, но создать остроту у ворот соперников у них не получалось. Петровцы организованно защищались, уверенно справляясь с навесными передачами в свою штрафную. Незадолго до перерыва номинальные гости таки создали угрозу, но Кузык не сумел замкнуть прострел Микитишина. И сразу «желто-красные» ответили результативной контратакой: Бенедюк реализовал выход один на один с голкипером.

Криворожцы активно начали вторую половину встречи, и вскоре после возобновления игры отличный момент упустил Соса, который не сумел замкнуть навес Илича. «Ингулец» ответил своим опасным моментом, когда Бенедюк с правого полуфланга не попал в дальний угол.

Время шло, а счет оставался неизменным. Это обстоятельство вносило нервозность в действия футболистов «Кривбасса», которые пытались спасти встречу. В конце поединка криворожцы побежали штурмовать ворота соперников, и свое мастерство довелось демонстрировать голкиперу «Ингульца» Паламарчуку. И только благодаря вратарю петровцев ворота команды Кобина остались «сухими»: Паламарчук отметился сейвами после ударов Сосы и Романчука (дважды).

«Кривбасс» протерпел второе поражение после зимней паузы и в следующем туре будет встречаться с «Шахтером». «Ингулец» через неделю проведет домашний матч против «Руха».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Ингулец» – «Кривбасс» - 2:0

Голы: Пушкарев (14), Бенедюк (40)

Предупреждения: Соса (43), Виливальд (66),

«Ингулец»: Паламарчук – Катрич, Малыш, Дихтярук, Дубилей (Жовтенко, 75) – Лосенко (Пятов, 82), Гаджук, Волохатый – Пушкарев (Могильный, 71), Кисленко (Сад, 71), Бенедюк (5).

«Кривбасс»: Маханьков – Дибанго, Романчук, Виливальд, Понедельник – Хомченовский – Микитишин (Задерака, 46), Илич (Кожушко, 71), Аморозо (Лунев, 46), Д. Кузык (Мендоза, 80) – Соса.

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская обл.).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

ИНГУЛЕЦ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 6
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Remark
Ось це сенсація! А не нокаут.
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+2
ivankondrat96
Неочікувано друга частина сезону для Кривбаса розпочалась. Замість цілко очікуваних шести очок - 0. І жодного забитого м'яча за два матчі
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+1
Зелик Пукин
Гагарин где?
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+1
Фанькин кот
Тут некоторые дынамофаны пророчили, что в недоигранном матче Кривбасс победит Шахту. Или отберёт очки. Где эти прогнозисты теперь? Ау, Шпрот? Если уж криворожцы всухую влетают Ингульцу... ну-ну, отберут они, разве что мячик у стюартов
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0
Павло
Цікаво тепер буде послухати наших футбольних клоунів-експертів. Ще зовсім недавно вони розповідали, що Вернидуб - ледь не найкращий тренер України 
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-5
Pixelman
Щось 95  квартар поплив, і Карпатам влетіли і тепер Інгульцю.
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-5
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