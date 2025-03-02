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Премьер-лига
Ингулец
02.03.2025 13:00 – FT 2 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 15:54 |
2764
0

Ингулец – Кривбасс – 2:0. Не все еще потеряно. Видео голов и обзор матча

Матч все же был сыгран

02 марта 2025, 15:54 |
2764
0
Ингулец – Кривбасс – 2:0. Не все еще потеряно. Видео голов и обзор матча
УПЛ

2 марта все же начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Кривбассом».

Игра состоялась на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Сначала команды должны были сыграть 1 марта, но из-за длительной воздушной тревоги матч был перенесен на следующий день.

На 14-й минуте матча игроки «Ингульца» создали первый опасный момент, который завершился взятием ворот. Волохатый навесил в штрафную площадку, а Пушкарев выпрыгнул выше всех и замкнул передачу головой.

Под занавес первого тайма игроки из Петрова организовали контратаку. Пушкарев вывел один на один с голкипером Бенедюка, который без проблем переиграл голкипера.

Во втором тайме «Кривбасс» бросил все силы, чтобы сравнять счет. И здесь надо отдать должное голкиперу «Ингульца» Паламарчуку, который совершил четыре очень важных сейва для команды и оставил свои ворота «сухими».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур. 2 марта

Ингулец Петрово – Кривбасс Кривой Рог – 2:0

Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 40

Предупреждения: Соса, 44

Ингулец: Паламарчук, Малыш, Дыхтярук, Катрич, Дубилей, Бенедюк, Волохатый, Лосенко, Гаджук, Пушкарев, Кисленко

Кривбасс: Маханьков, Понедельник, Виливальд, Романчук, Дибанго, Кузык, Илич, Аморозо, Микитишин, Хомченовский, Соса

Видео голов и обзор матча

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Artem Benedyuk (Ингулец).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Пушкарев (Ингулец).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Кривбасс Кривой Рог Ингулец - Кривбасс видео голов и обзор воздушная тревога Олег Пушкарев Артем Бенедюк
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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