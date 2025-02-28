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Ингулец
01.03.2025 13:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 16:20 |
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0

Ингулец – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Аутсайдер против претендента на еврокубки

28 февраля 2025, 16:20 |
70
0
Ингулец – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 1 марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Кривбасс». Петровская команда является главным аутсайдером текущего чемпионата, в то время как криворожцы ведут борьбу за попадание в еврокубковую зону.

Ингулец

С каждым туром петровская команда приближается к прямому вылету из элиты украинского футбола. От зоны переходных матчей подопечных Василия Кобина отделяют семь очков, и пока не видно, за счет чего «желто-красные» смогут нивелировать такой отрыв от конкурентов. Еще одной проблемой для петровцев является то, что они по-прежнему не могут принимать соперников на своем поле. Вот и в прошлом туре «Ингулец» проводил домашний поединок с «Полесьем» в Житомире на стадионе «волков». Аутсайдер чемпионата оказал достойное сопротивление, но в итоге потерпел минимальное поражение. С «Кривбассом» команда Кобина сыграет в Кривом Роге.

В матче против «Полесья» в защитной линии петровцев сыграли сразу трое новых футболистов, которые дебютировали в УПЛ (Жовтенко, Катрич и Бенедюк). И нужно признать, в их действиях просматривалась нервозность, так что всего один пропущенный мяч можно считать неплохим результатом. Сказалось на атакующем потенциале команды отсутствие Владимира Белоцерковца, который в зимнее межсезонье перешел в луганскую «Зарю». Отметим, что безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия «Ингульца» продолжается в чемпионате 6 игр (2 ничьи и 4 поражения).

Кривбасс

Криворожцы преследуют совсем другую задачу в текущем сезоне: выход на евроарену. Поэтому весьма болезненной стало сенсационное поражение «Кривбасса» в матче прошлого тура против «Вереса». Сенсационным оно стало, учитывая итоговый результат, ведь ровенчане забили три безответных гола в в ворота соперников. Таким образом в Ровно прервались четырехматчевая победная и шестиматчевая беспроигрышная (4 победы и 2 ничьи) серии «бело-красно-черных». После этого фиаско команда Юрия Вернидуба осталась на четвертом месте турнирной таблица, но позволила «Полесью» до минимума сократить отставание.

В матче против «Вереса» за «бело-красно-черных» дебютировал венесуэлец Глейкер Мендоза, который в январе дебютировал и за свою национальную сборную в товарищеском поединке против США (1:3). Зимой в «Кривбасс» вернулся защитник Владимир Виливальд, который первую часть сезона провел в аренде как раз в «Ингульце». Футболист стал основным игроком петровской команды, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Не удивительно, что тренерский штаб Вернидуба решил вернуть центрбека в криворожский клуб. В предстоящей встрече из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть защитник Бандейра.

Встреча с «Вересом» стала знаковой для полузащитника «Кривбасса» Максима Лунева, который провел 150-й матч в УПЛ. А встреча с «Ингульцом» может стать 250-й в элите украинского футбола для Дмитрия Хомченовского.

Статистика встреч

Ранее команды провели три очные дуэли, в которых одну победу одержал «Кривбасс» и дважды фиксировались ничьи. В первом круге соперники сыграли вничью со счетом 1:1, обменявшись голами в первом тайме. В начале поединка счет открыл полузащитник «Ингульца» Пятов, а перед перерывом Кожушко сравнял результат.

Прогноз на противостояние

Криворожцы выйдут на номинально гостевой матч максимально мотивированными и захотят реабилитироваться после фиаско в поединке с «Вересом». К тому же, осечка «Полесья», которое в 19-м туре уже сыграло вничью с «Оболонью», дало возможность команде Вернидуба увеличить отрыв от конкурента. Вряд ли петровцы смогут избежать очередного поражения. Прогнозируем, что «Кривбасс» одержит уверенную победу с форой «-1.5».

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Маханьков,Дибанго, Романчук, Понедельник, Виливальд, Илич, Микитишин, Аморозо, Мендоза, Кузык, Соса

«Ингулец»: Паламарчук, Сидоренко, Катрич, Малыш, Жовтенко, Лосенко, Пятов, Сад, Волохатый, Могильный

Прогноз Sport.ua
Ингулец
1 марта 2025 -
13:00
Кривбасс
Победа Кривбасса с форой «-1.5» 1.66 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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