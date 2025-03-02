Юрий ВЕРНИДУБ: «Некоторые футболисты вышли не играть, а поиграть»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение команды от «Ингульца» (0:2) в матче 19-го тура УПЛ.

– Что говорить? Мы проиграли вторую игру подряд от тех соперников, против которых мы должны набирать очки. А мы этого сделать не можем. С такой игрой, таким отношением и реализацией мне трудно что-то комментировать. Сейчас самое главное - перетерпеть. Чувствую, что мы вернулись на начало чемпионата 2022 года. Никто не опускает рук, но что есть, то есть. Если ребята не поймут, что надо играть всю игру так, как во втором тайме, мне будет трудно достучаться до них. Некоторые футболисты решили, что они пришли не играть, а поиграть.

Поиграли. Первый гол – баллистическая передача, а наш центральный защитник проигрывает дуэль. Второй мяч - мы никогда так не разыгрывали угловые, но Кузику захотелось. Разыграли - и получили второй гол. На этом футбол закончился.

– Возможно, на результатах сказались продажи игроков зимой?

– Я не хочу об этом говорить. Это дело клуба. Для таких вопросов есть руководство. Продали - то продали. Тренер должен работать с футболистами, которые остались в команде. Я не вижу проблемы. Конечно, продают сильнейших. Возможно, мы приобрели игроков, которые не дотягивают до уровня тех, кто был раньше. Это все, что я могу сказать.

– Можно ли было не продавать?

– Все команды продают, покупают. Это не ко мне вопрос. Есть руководство, которое за это отвечает. Моя задача - тренировать. После таких матчей я привык извиняться перед болельщиками и благодарить за поддержку. Далее я уходил, потому что для меня такие игры - это позор. Не знаю, как для футболистов, но для меня это позор. Как мы будем выглядеть во Львове против «Шахтера»? Мы в первом круге проиграли всего три игры, а теперь уже две. Нападающий не забивает с трех метров. Это вопрос ко мне, как я его тренирую. Я не знаю, что еще сделать, чтобы он забил с трех метров в пустые ворота.

– Возможно, плохие результаты являются следствием интенсивных тренировок на сборах?

– Нет, об этом нельзя говорить. Вы видели, как команда вышла на второй тайм. Здесь вопрос в другом. В первом тайме один футболист проиграл, второй не добежал, третий не вернулся. Они просто не понимают этого. Будем доказывать, чтобы поняли. Как они будут смотреть людям в глаза? Лучше сказать, что мы не хотим. Да, это мое поражение, но футболисты тоже должны брать на себя ответственность. Сегодня мы были в лучших условиях. Мы дома, а «Ингулец» имел два переезда. Но команда достигла своего. Что я и сказал Василию Кобину. Они были в игре.

– Рассматривались ли кандидатуры центрального нападающего на сборах? И почему не выходит Ндомбаси? Мне кажется, он бы хорошо вписался в игру.

– Если вам так кажется, может, стоит вам попробовать работать тренером. Тогда, возможно, Ндомбаси будет играть у вас. Я пока не вижу в нем ничего особенного. Играют те футболисты, которые сейчас самые сильные. Это лишь мое мнение. Если я делаю ошибку - это моя ошибка. Вы видите Мендосу – он хороший футболист, но ему нужно время. Он говорит только на испанском, даже английского не знает. Как мне ему объяснить, что я от него хочу? Сначала я говорю на английском, а потом кто-то из легионеров переводит ему на испанский. А это, чтобы вы понимали... Что касается форварда, то мы просмотрели более 40 кандидатов. Те, кто меня устраивал, не захотели ехать в Украину. Просто так, чтобы взять игрока, я не хочу. Для этого у меня есть игроки из молодежного состава.

– В конце матча команда сделала много навесных передач в штрафную площадку «Ингульца». Так же действовали и против «Вереса». Это была ваша установка?

– Это уже ребята пытались сделать все, чтобы что-то изменить. Хотелось как можно быстрее отправить мяч вперед, чтобы там как-то затолкать его в ворота. Но я еще раз скажу: столько моментов, сколько у нас было, нужно забивать. Тем более мощно сыграл вратарь «Ингульца».