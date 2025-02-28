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Премьер-лига
Ингулец
01.03.2025 13:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 22:11 |
38
0

Ингулец – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

28 февраля 2025, 22:11 |
38
0
Ингулец – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В субботу, 1-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Очередной матч, который могло бы увидеть село Петрово на все еще Кировоградщине, но вместо этого увидит домашний стадион соперников команды Василия Кобина. В первом круге на этой же арене было горячо – ничья 1:1, и тогда еще казалось, что «козаки» могут выдержать испытание разлукой с домом. Но нет – нынче «Ингулец» остается последним, и если еще пару туров пройдет без его побед, то мысленно команда окажется в Первой лиге. Наверное, ей бы этого не хотелось на фоне вполне уверенной игры против «Полесья» (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
1 марта 2025 -
13:00
Кривбасс
Победа Кривбасса с форой «-1.5» 1.66 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Кривбасс текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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