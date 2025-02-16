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  4. Жоау Фонсека вытеснил легендарного Федерера из топ-10 в возрастном рейтинге
ATP
16 февраля 2025, 03:54 |
52
0

Жоау Фонсека вытеснил легендарного Федерера из топ-10 в возрастном рейтинге

18-летний бразилец в Буэнос-Айресе вышел в свой первый финал на уровне Тура

16 февраля 2025, 03:54 |
52
0
Жоау Фонсека вытеснил легендарного Федерера из топ-10 в возрастном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

15 февраля юный бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 99), который в 2024 году стал победителем молодежного Итогового турнира, пробился в финал грунтовых соревнований АТР 250 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Для Жоау это будет первый решающий поединок на уровне Тура. Фонсека проведет дебютный финал в возрасте 18 лет и 5 месяцев.

Жоау вошел в топ-10 самых молодых финалистов турниров с 2000 года, вытеснив Роджера Федерера. Легендарный швейцарец пробился в свой дебютный решающий поединок, когда ему было 18 лет и 6 месяцев.

Первое место у Рафаэля Надаля – 17 лет и 7 месяцев.

Самые молодые финалисты на уровне Тура с 2000 года:

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Жоау Фонсека Роджер Федерер Рафаэль Надаль рейтинг ATP Буэнос-Айрес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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