Жоау Фонсека вытеснил легендарного Федерера из топ-10 в возрастном рейтинге

15 февраля юный бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 99), который в 2024 году стал победителем молодежного Итогового турнира, пробился в финал грунтовых соревнований АТР 250 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Для Жоау это будет первый решающий поединок на уровне Тура. Фонсека проведет дебютный финал в возрасте 18 лет и 5 месяцев.

Жоау вошел в топ-10 самых молодых финалистов турниров с 2000 года, вытеснив Роджера Федерера. Легендарный швейцарец пробился в свой дебютный решающий поединок, когда ему было 18 лет и 6 месяцев.

Первое место у Рафаэля Надаля – 17 лет и 7 месяцев.

Самые молодые финалисты на уровне Тура с 2000 года: