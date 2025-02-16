А где Зверев? Самый прогрессирующий теннисист вышел в первый финал Тура
Жоау Фонсеку поборется с Франсиско Черундоло за трофей турнира АТР 250 в Буэнос-Айресе
18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 99) вышел в финал грунтового турнира АТР 250 в Буэнос-Айресе, Аргентина.
В полуфинале юный бразилец одолел Ласло Дьере (Сербия, AТР 112) за 2 часа и 37 минут. Для Фонсеки это будет первый решающий поединок на уровне АТР.
Сейчас Фонсека идет 74-м в LIVE-рейтинге АТР и с понедельника станет первой ракеткой своей страны, обойдя Сейбота Уайлда (АТР 75).
За трофей в аргентинской столице Фонсека поборется против Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 28). Аргентинец в полуфинале справился с Педро Мартинесом, который во 2-м круге завершил карьеру Диего Шварцмана.
К слову, Черундоло на своем пути также прошел первого сеяного и вторую ракетку мира Александра Зверева из Германии.
Финал в Буэнос-Айресе пройдет 16 февраля в 21:00 по Киеву.
АТР 250 Буэнос-Айрес. Грунт. 1/4 финала
- Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [5] – 6:3, 3:6, 2:6
- Лоренцо Музетти [3] – Педро Мартинес – WO., Мартинес
- Сейбот Уайлд – Ласло Дьере – 6:7 (3:7), 3:6
- Жоау Фонсека – Мариано Навоне – 3:6, 6:4, 7:5
АТР 250 Буэнос-Айрес. Грунт. 1/2 финала
- Франсиско Черундоло [5] – Педро Мартинес – 6:2, 6:4
- Ласло Дьере – Жоау Фонсека – 6:7 (3:7), 7:5, 1:6
Видеообзор полуфинальных матчей на турнире в Буэнос-Айресе
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