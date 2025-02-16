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ATP
16 февраля 2025, 03:31 |
32
0

А где Зверев? Самый прогрессирующий теннисист вышел в первый финал Тура

Жоау Фонсеку поборется с Франсиско Черундоло за трофей турнира АТР 250 в Буэнос-Айресе

16 февраля 2025, 03:31 |
32
0
А где Зверев? Самый прогрессирующий теннисист вышел в первый финал Тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 99) вышел в финал грунтового турнира АТР 250 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

В полуфинале юный бразилец одолел Ласло Дьере (Сербия, AТР 112) за 2 часа и 37 минут. Для Фонсеки это будет первый решающий поединок на уровне АТР.

Сейчас Фонсека идет 74-м в LIVE-рейтинге АТР и с понедельника станет первой ракеткой своей страны, обойдя Сейбота Уайлда (АТР 75).

За трофей в аргентинской столице Фонсека поборется против Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 28). Аргентинец в полуфинале справился с Педро Мартинесом, который во 2-м круге завершил карьеру Диего Шварцмана.

К слову, Черундоло на своем пути также прошел первого сеяного и вторую ракетку мира Александра Зверева из Германии.

Финал в Буэнос-Айресе пройдет 16 февраля в 21:00 по Киеву.

АТР 250 Буэнос-Айрес. Грунт. 1/4 финала

  • Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [5] – 6:3, 3:6, 2:6
  • Лоренцо Музетти [3] – Педро Мартинес – WO., Мартинес
  • Сейбот Уайлд – Ласло Дьере – 6:7 (3:7), 3:6
  • Жоау Фонсека – Мариано Навоне – 3:6, 6:4, 7:5

АТР 250 Буэнос-Айрес. Грунт. 1/2 финала

  • Франсиско Черундоло [5] – Педро Мартинес – 6:2, 6:4
  • Ласло Дьере – Жоау Фонсека – 6:7 (3:7), 7:5, 1:6

Видеообзор полуфинальных матчей на турнире в Буэнос-Айресе

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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