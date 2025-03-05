Манчестер Юнайтед потерял двух игроков перед матчем Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что Гарри Магуайр и Мануэль Угарте не сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедада».

Оба игрока пропустили тренировку перед вылетом команды в Испанию.

Магуайр получил травму в кубковом матче против «Фулхэма» и был вынужден досрочно покинуть поле.

Также известно, что из-за травм не сыграют Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Кобби Мейну, Мейсон Маунт, Амад Диалло, Алтай Байиндир, Том Хитон и Джонни Эванс.

Напомним, что в матче Кубка Англии против «Фулхэма» Аморим не смог подать полную заявку и вместо девяти запасных заявил лишь семерых.

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Реал Сосьедада» 6 марта в 19:45 по киевскому времени.