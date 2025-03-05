Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед потерял двух игроков перед матчем Лиги Европы
Лига Европы
05 марта 2025, 19:46 |
237
0

Манчестер Юнайтед потерял двух игроков перед матчем Лиги Европы

У Рубена Аморима катастрофическая ситуация с игроками

05 марта 2025, 19:46 |
237
0
Манчестер Юнайтед потерял двух игроков перед матчем Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что Гарри Магуайр и Мануэль Угарте не сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Реал Сосьедада».

Оба игрока пропустили тренировку перед вылетом команды в Испанию.

Магуайр получил травму в кубковом матче против «Фулхэма» и был вынужден досрочно покинуть поле.

Также известно, что из-за травм не сыграют Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Кобби Мейну, Мейсон Маунт, Амад Диалло, Алтай Байиндир, Том Хитон и Джонни Эванс.

Напомним, что в матче Кубка Англии против «Фулхэма» Аморим не смог подать полную заявку и вместо девяти запасных заявил лишь семерых.

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Реал Сосьедада» 6 марта в 19:45 по киевскому времени.

По теме:
Буковина пригласила игрока Металлиста 1925
Усиление Трубину. Бенфика нацелилась на звезду сборной Швеции
Ливерпуль может потерять ключевого игрока перед матчем с ПСЖ
Гарри Магуайр Рубен Аморим Лига Европы Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед травма Мануэль Угарте
Александр Сильченко Источник: ESPN
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Футбол | 05 марта 2025, 06:23 2
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену у канониров

Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Футбол | 05 марта 2025, 08:22 9
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»

Ярослав Ракицкий отправил жену в санаторий

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Задача Зари – всегда попадать в еврокубки»
Футбол | 05.03.2025, 12:00
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Задача Зари – всегда попадать в еврокубки»
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Задача Зари – всегда попадать в еврокубки»
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05.03.2025, 19:01
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Бокс | 05.03.2025, 00:40
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
03.03.2025, 23:55 6
Футбол
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
05.03.2025, 12:45
Мир азарта
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
04.03.2025, 12:17 7
Бокс
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
04.03.2025, 07:52 10
Футбол
Конор Макгрегор назвал победителя боя Виталий Кличко – Майк Тайсон
Конор Макгрегор назвал победителя боя Виталий Кличко – Майк Тайсон
04.03.2025, 00:14
Бокс
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем