Динамо сократило отставание от Шахтера. Таблица чемпионата U-19

20-й тур в юношеском чемпионате Украины U-19 еще не завершился, однако лидеры уже сыграли свои матчи и максимально обострили ситуацию в турнирной таблице.

Шахтер U-19 сыграл вничью 0:0 с Кривбассом U-19, а юношеская команда Динамо обыграла ЛНЗ U-19 со счетом 4:0 и сократила отставание от главного конкурента.

Теперь Шахтер с 54 пунктами опережает киевлян лишь на 1 очко. Команды сыграют между собой в 26-м туре в конце апреля.

Топ-3 замыкают Карпаты U-19, которые сыграли 0:0 с Ворсклой и набрали 42 пункта.

Полная таблица юношеского чемпионата Украины