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Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 19:49 | Обновлено 05 марта 2025, 19:51
882
0

Динамо сократило отставание от Шахтера. Таблица чемпионата U-19

Борьба еще более ожесточенная, чем во взрослом чемпионате

05 марта 2025, 19:49 | Обновлено 05 марта 2025, 19:51
882
0
Динамо сократило отставание от Шахтера. Таблица чемпионата U-19
ФК Шахтер

20-й тур в юношеском чемпионате Украины U-19 еще не завершился, однако лидеры уже сыграли свои матчи и максимально обострили ситуацию в турнирной таблице.

Шахтер U-19 сыграл вничью 0:0 с Кривбассом U-19, а юношеская команда Динамо обыграла ЛНЗ U-19 со счетом 4:0 и сократила отставание от главного конкурента.

Теперь Шахтер с 54 пунктами опережает киевлян лишь на 1 очко. Команды сыграют между собой в 26-м туре в конце апреля.

Топ-3 замыкают Карпаты U-19, которые сыграли 0:0 с Ворсклой и набрали 42 пункта.

Полная таблица юношеского чемпионата Украины

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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