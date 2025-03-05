Два игрока Ингульца перебрались в Ниву

Как стало известно Sport.ua, два бывших футболиста «Ингульца» Марьян Мысык и Денис Резепов продолжат карьеру в перволиговой «Ниве» из Тернополя.

Пошел на повышение Виталий Михайлив, который прошлой осенью защищал цвета фарм-клуба – второлигового «Самбора-Нивы-2». Весной он уже будет выступать за основную команду.

Что касается именитого Олега Данченко, который имеет опыт выступлений в УПЛ, то он не избежал повреждения, и подпишет ли контракт с «Нивой», выяснится после его возвращения в строй.

Сейчас подопечные Юрия Вирта занимают 12 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 16 очков.

Ранее мы сообщали, что бывший защитник тернопольской «Нивы» Андрей Зинь прокомментировал прекращение сотрудничества с клубом.