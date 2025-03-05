Два игрока Ингульца перебрались в Ниву
Опытный Олег Данченко получил травму
Как стало известно Sport.ua, два бывших футболиста «Ингульца» Марьян Мысык и Денис Резепов продолжат карьеру в перволиговой «Ниве» из Тернополя.
Пошел на повышение Виталий Михайлив, который прошлой осенью защищал цвета фарм-клуба – второлигового «Самбора-Нивы-2». Весной он уже будет выступать за основную команду.
Что касается именитого Олега Данченко, который имеет опыт выступлений в УПЛ, то он не избежал повреждения, и подпишет ли контракт с «Нивой», выяснится после его возвращения в строй.
Сейчас подопечные Юрия Вирта занимают 12 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 16 очков.
Ранее мы сообщали, что бывший защитник тернопольской «Нивы» Андрей Зинь прокомментировал прекращение сотрудничества с клубом.
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