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Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 16:57 | Обновлено 05 марта 2025, 17:09
57
0

ФОТО. Как Шахтер готовится к матчу УПЛ против с Кривбассом

Матч 20-го тура УПЛ пройдет 6 марта на Арене Львов

05 марта 2025, 16:57 | Обновлено 05 марта 2025, 17:09
57
0
ФОТО. Как Шахтер готовится к матчу УПЛ против с Кривбассом
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» продолжают готовиться к домашнему матчу Украинской Премьер-лиги с «Кривбассом». Донецкая команда проводит плановые тренировки во Львове.

Сессия стартовала с работы в тренажерном зале, после чего подопечные Марино Пушича переместились на футбольное поле, где выполнили интенсивную разминку, а затем двумя группами работали над позиционной игрой. Во второй части занятия «горняки» фокусировались на тактических аспектах с акцентом на следующем сопернике.

Матч 20-го тура УПЛ «Шахтер» – «Кривбасс» состоится 6 марта в 18.00 на стадионе «Арена Львов».

ФОТО. Как Шахтер готовится к матчу УПЛ против с Кривбассом

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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