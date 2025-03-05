Футболисты «Шахтера» продолжают готовиться к домашнему матчу Украинской Премьер-лиги с «Кривбассом». Донецкая команда проводит плановые тренировки во Львове.

Сессия стартовала с работы в тренажерном зале, после чего подопечные Марино Пушича переместились на футбольное поле, где выполнили интенсивную разминку, а затем двумя группами работали над позиционной игрой. Во второй части занятия «горняки» фокусировались на тактических аспектах с акцентом на следующем сопернике.

Матч 20-го тура УПЛ «Шахтер» – «Кривбасс» состоится 6 марта в 18.00 на стадионе «Арена Львов».

ФОТО. Как Шахтер готовится к матчу УПЛ против с Кривбассом