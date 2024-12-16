ФОТО. Продолжает собирать трофеи. Надаль получил специальную награду
Рафаэлю вручили награду, посвященную его 92 титулам за карьеру
Легендарный 38-летний Рафаэль Надаль, завершивший карьеру теннисиста в 2024 году, получил специальную награду.
Испанцу вручили трофей, который посвящен 92 его выигранным титулам. Награду Рафе выдала его сестра Марибель.
Марибель с 2016 года руководит маркетинговым отделом теннисной академии Надаля.
Надаль провел свой последний матч в ноябре, проиграв Ботику ван де Зансхульпу в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса Испания – Нидерланды.
ФОТО. Продолжает собирать трофеи. Надаль получил специальную награду
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