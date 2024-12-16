Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Продолжает собирать трофеи. Надаль получил специальную награду
Другие новости
16 декабря 2024, 13:59 |
45
0

ФОТО. Продолжает собирать трофеи. Надаль получил специальную награду

Рафаэлю вручили награду, посвященную его 92 титулам за карьеру

16 декабря 2024, 13:59 |
45
0
ФОТО. Продолжает собирать трофеи. Надаль получил специальную награду
Instagram. Рафаэль Надаль и его сестра Марибель

Легендарный 38-летний Рафаэль Надаль, завершивший карьеру теннисиста в 2024 году, получил специальную награду.

Испанцу вручили трофей, который посвящен 92 его выигранным титулам. Награду Рафе выдала его сестра Марибель.

Марибель с 2016 года руководит маркетинговым отделом теннисной академии Надаля.

Надаль провел свой последний матч в ноябре, проиграв Ботику ван де Зансхульпу в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса Испания – Нидерланды.

ФОТО. Продолжает собирать трофеи. Надаль получил специальную награду

По теме:
Рейтинг АТР. Овчаренко остался первой ракеткой Украины и улучшил рекорд
Андре АГАССИ: «Джокович остался без тех, с кем творил историю»
Рейтинг АТР. Первый номер украинского тенниса обновил личный рекорд
фото Рафаэль Надаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винстрик из 12 матчей. Определена чемпионка последнего турнира WTA в 2024
Теннис | 16 декабря 2024, 07:13 0
Винстрик из 12 матчей. Определена чемпионка последнего турнира WTA в 2024
Винстрик из 12 матчей. Определена чемпионка последнего турнира WTA в 2024

Виктория Голубич в двух сетах переиграла Селин Наеф в финале соревнований в Лиможе

«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах
Футбол | 16 декабря 2024, 09:17 5
«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах
«Называл тезкой». Экс-игрок сборной сказал все, что думает о Суркисах

Григорий Ярмаш был в теплых отношениях с функционерами «Динамо»

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 16.12.2024, 13:31
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Футбол | 16.12.2024, 07:45
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Футбол | 15.12.2024, 19:55
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
15.12.2024, 16:20 7
Футбол
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 20
Футбол
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
15.12.2024, 08:58 5
Бокс
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
15.12.2024, 20:34 8
Футбол
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
14.12.2024, 22:37 2
Футбол
Вдвое больше. Топ-боксер без колебаний назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Вдвое больше. Топ-боксер без колебаний назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
14.12.2024, 19:25
Бокс
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 29
Футбол
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
14.12.2024, 12:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем