05.03.2025 19:45 – FT 0 : 2
Лига чемпионов05 марта 2025, 21:00 |
608
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Фейеноорд – Интер. Видео голов и обзор (обновляется)
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени
05 марта 2025, 21:00 |
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В среду, 5 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и миланским «Интером».
Встречу принимает Де Кейп в Роттердаме.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Фейеноорд – Интер – 0:2 (обновляется)
Гол: Тюрам, 38, Мартинес, 50
❗️ Тюрам забил в ворота Фейеноорда, 38-я минута, 0:1
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
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