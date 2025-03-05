Фейеноорд – Интер. Видео голов и обзор (обновляется)

В среду, 5 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и миланским «Интером».

Встречу принимает Де Кейп в Роттердаме.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Фейеноорд – Интер – 0:2 (обновляется)

Гол: Тюрам, 38, Мартинес, 50

❗️ Тюрам забил в ворота Фейеноорда, 38-я минута, 0:1

❗️ Мартинес забил в ворота Фейеноорда, 50-я минута, 0:2