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Лига Чемпионов
Фейеноорд
05.03.2025 19:45 – FT 0 : 2
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 марта 2025, 21:00 |
608
0

Фейеноорд – Интер. Видео голов и обзор (обновляется)

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени

05 марта 2025, 21:00 |
608
0
Фейеноорд – Интер. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Фейеноорд

В среду, 5 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и миланским «Интером».

Встречу принимает Де Кейп в Роттердаме.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Фейеноорд – Интер – 0:2 (обновляется)

Гол: Тюрам, 38, Мартинес, 50

❗️ Тюрам забил в ворота Фейеноорда, 38-я минута, 0:1

❗️ Мартинес забил в ворота Фейеноорда, 50-я минута, 0:2

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
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Интер Милан Фейеноорд - Интер Фейеноорд Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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