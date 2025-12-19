Скандал на Камп Ноу: УЕФА наказал соперников Барселоны

УЕФА принял решение о санкциях в отношении «Айнтрахта» из-за поведения болельщиков немецкого клуба во время матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов (1:2).

Напомним, во время игры фанаты франкфуртской команды бросали стаканы с мочой, бутылки и монеты, жгли файеры, вырывали сиденья и разгромили туалеты на «Камп Ноу».

Дисциплинарный комитет УЕФА запретил болельщикам «Айнтрахта» посещать два следующих выездных матча в еврокубках. Кроме того, клуб оштрафован на 30 000 евро и обязан выплатить 8 000 евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб.