Лига чемпионов
19 декабря 2025, 03:05 |
Скандал на Камп Ноу: УЕФА наказал соперников Барселоны

Айнтрахт получил строгие санкции

Скандал на Камп Ноу: УЕФА наказал соперников Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА принял решение о санкциях в отношении «Айнтрахта» из-за поведения болельщиков немецкого клуба во время матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов (1:2).

Напомним, во время игры фанаты франкфуртской команды бросали стаканы с мочой, бутылки и монеты, жгли файеры, вырывали сиденья и разгромили туалеты на «Камп Ноу».

Дисциплинарный комитет УЕФА запретил болельщикам «Айнтрахта» посещать два следующих выездных матча в еврокубках. Кроме того, клуб оштрафован на 30 000 евро и обязан выплатить 8 000 евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб.

Барселона Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов УЕФА фанаты беспорядки Камп Ноу
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
