Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фанаты Айнтрахта бросались стаканами с мочой на матче с Барселоной
Лига чемпионов
12 декабря 2025, 05:14 |
192
0

Фанаты Айнтрахта бросались стаканами с мочой на матче с Барселоной

Каталонцы потребуют от немцев возмещения ущерба, нанесенного болельщиками

12 декабря 2025, 05:14 |
192
0
Фанаты Айнтрахта бросались стаканами с мочой на матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» потребует от «Айнтрахта» возмещения ущерба, нанесенного поведением немецких болельщиков на «Камп Ноу» во время матча Лиги чемпионов (2:1).

Как сообщает Mundo Deportivo, часть прибывших на игру болельщиков «Айнтрахта» зажгла семь файеров, некоторые из которых были брошены в сторону трибун с фанатами «Барселоны».

Кроме того, приезжие фанаты бросались зажигалками, монетами, бутылками, стаканами с пивом и мочой, что вынудило многих каталонских болельщиков покинуть свои места до окончания матча. Нарушителей вывели со стадиона сотрудники каталонской полиции.

Также в гостевом секторе «Камп Ноу» были сломаны перегородки – в одной из них была большая дыра – вырваны сиденья и разгромлены туалеты.

Сообщается, что «Барселона» предоставила УЕФА детальный отчет о поведении болельщиков «Айнтрахта» и полный перечень нанесенного ущерба. Каталонцы намерены добиться от немецкого клуба выплаты компенсации.

По теме:
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Тренер Забарного выступит в суде по обвинению Барселоны
ФОТО. Вратарь сборной Украины дал ответ всем хейтерам
Барселона Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран похвалил голкипера Шахтера после сухого матча в Лиге конференций
Футбол | 12 декабря 2025, 03:55 0
Туран похвалил голкипера Шахтера после сухого матча в Лиге конференций
Туран похвалил голкипера Шахтера после сухого матча в Лиге конференций

Тренер прокомментировал игру Кирила Фесюна

Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Футбол | 11 декабря 2025, 23:59 14
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков

Горняки переиграли Хамрун Спартанс и набрали 12 очков из 15 возможных

Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11.12.2025, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Футбол | 11.12.2025, 14:53
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Футбол | 11.12.2025, 08:17
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
10.12.2025, 19:21 3
Хоккей
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02 1
Бокс
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
11.12.2025, 15:31 2
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
11.12.2025, 22:22 5
Футбол
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 98
Футбол
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем