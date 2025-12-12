Фанаты Айнтрахта бросались стаканами с мочой на матче с Барселоной
Каталонцы потребуют от немцев возмещения ущерба, нанесенного болельщиками
«Барселона» потребует от «Айнтрахта» возмещения ущерба, нанесенного поведением немецких болельщиков на «Камп Ноу» во время матча Лиги чемпионов (2:1).
Как сообщает Mundo Deportivo, часть прибывших на игру болельщиков «Айнтрахта» зажгла семь файеров, некоторые из которых были брошены в сторону трибун с фанатами «Барселоны».
Кроме того, приезжие фанаты бросались зажигалками, монетами, бутылками, стаканами с пивом и мочой, что вынудило многих каталонских болельщиков покинуть свои места до окончания матча. Нарушителей вывели со стадиона сотрудники каталонской полиции.
Также в гостевом секторе «Камп Ноу» были сломаны перегородки – в одной из них была большая дыра – вырваны сиденья и разгромлены туалеты.
Сообщается, что «Барселона» предоставила УЕФА детальный отчет о поведении болельщиков «Айнтрахта» и полный перечень нанесенного ущерба. Каталонцы намерены добиться от немецкого клуба выплаты компенсации.
Eintracht Frankfurt away at Barcelona yesterday pic.twitter.com/nq5uitKeEg— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 10, 2025
