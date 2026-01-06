Англия06 января 2026, 21:02 |
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
6 января в 22:00 состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги
6 января в 22:00 состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.
Вест Хэм принимает Ноттингем Форест в Лондоне на арене Лондон Стэдиум
Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы.
Украинский футболист Александр Зинченко остался вне заявки лесников на игру.
Стартовые составы на матч Вест Хэм – Ноттингем Форест
Комментарии 2
Так чому Зіна поза заявкою? Серед травмованих його нема.
Зіна здувся.......відігрався так нічого і не досягнувши.......
