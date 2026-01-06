Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы

6 января в 22:00 состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги

Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест

6 января в 22:00 состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Вест Хэм принимает Ноттингем Форест в Лондоне на арене Лондон Стэдиум

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы.

Украинский футболист Александр Зинченко остался вне заявки лесников на игру.

Стартовые составы на матч Вест Хэм – Ноттингем Форест

Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Вест Хэм стартовые составы
_ Moore
Так чому Зіна поза заявкою? Серед травмованих його нема.
Любчик Гринчук
Зіна здувся.......відігрався так нічого і не досягнувши.......
