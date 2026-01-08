ФОТО. Представлен официальный мяч ЛЧ. 25 лет партнерства с УЕФА
Дизайн от adidas вдохновлен оформлением мяча Лиги чемпиона сезона 2000/01
Компания adidas официально представила специальный мяч UEFA Champions League 2025/26, приуроченный к 25-летию партнерства с главным клубным турниром Европы.
Новый мяч появится на матчах общего этапа и плей-офф Лиги чемпионов, а его дизайн отсылает к истории и культовым символам турнира – в центре одной из звезд размещена надпись 25 years, подчеркивающая серебряный юбилей сотрудничества Adidas и УЕФА.
Дизайн сочетает классическую белую основу и серебристые элементы, вдохновленные оформлением мяча финала сезона 2000/01, когда Adidas впервые стал официальным поставщиком мячей ЛЧ.
A UEFA Champions League 25th Anniversary ball has been released by adidas to celebrate 25 years as the competition’s official match ball supplier.— Football Shirt Culture (@footballshirt) January 7, 2026
