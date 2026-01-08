ФОТО. Представлен официальный мяч ЛЧ. 25 лет партнерства с УЕФА

Компания adidas официально представила специальный мяч UEFA Champions League 2025/26, приуроченный к 25-летию партнерства с главным клубным турниром Европы.

Новый мяч появится на матчах общего этапа и плей-офф Лиги чемпионов, а его дизайн отсылает к истории и культовым символам турнира – в центре одной из звезд размещена надпись 25 years, подчеркивающая серебряный юбилей сотрудничества Adidas и УЕФА.

Дизайн сочетает классическую белую основу и серебристые элементы, вдохновленные оформлением мяча финала сезона 2000/01, когда Adidas впервые стал официальным поставщиком мячей ЛЧ.

ФОТО. В adidas представили официальный мяч ЛЧ. 25 лет партнерства с УЕФА