  4. ФОТО. В УЕФА показали, как выглядит зимний мяч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 22:09 | Обновлено 25 ноября 2025, 22:33
ФОТО. В УЕФА показали, как выглядит зимний мяч Лиги чемпионов

Мяч для холодной поры года имеет дизайн с черным и желтыми цветами

УЕФА

В УЕФА опубликовали официальное фото зимнего мяча Лиги чемпионов, который будет использоваться в матчах турнира в течение холодного сезона.

Новый мяч от Adidas отличается от классических дизайнов Лиги чемпионов ярким сочетанием черного и желтого цветов, что делает его хорошо заметным на поле во время зимних матчей.

Зимняя версия мяча сохраняет все технические характеристики стандартного мяча турнира, включая аэродинамику и точность движения, однако обладает усиленной стойкостью к влаге и холоду.

