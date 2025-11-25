ФОТО. В УЕФА показали, как выглядит зимний мяч Лиги чемпионов
Мяч для холодной поры года имеет дизайн с черным и желтыми цветами
В УЕФА опубликовали официальное фото зимнего мяча Лиги чемпионов, который будет использоваться в матчах турнира в течение холодного сезона.
Новый мяч от Adidas отличается от классических дизайнов Лиги чемпионов ярким сочетанием черного и желтого цветов, что делает его хорошо заметным на поле во время зимних матчей.
Зимняя версия мяча сохраняет все технические характеристики стандартного мяча турнира, включая аэродинамику и точность движения, однако обладает усиленной стойкостью к влаге и холоду.
