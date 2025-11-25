Два футбольных вечера. 5-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица

5-й тур основного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 пройдет 25 и 26 ноября.

Запланировано 18 матчей за 2 дня (по 9 поединков во вторник и среду).

В 5-м туре наибольший интерес вызывают матчи: Челси – Барселона, Манчестер Сити – Байер, Боруссия Д – Вильярреал, Марсель – Ньюкасл, Аякс – Бенфика (25 ноября), ПСЖ – Тоттенхэм, Арсенал – Бавария, Атлетико – Интер, Ливерпуль – ПСВ, Олимпиакос – Реал (26 ноября)

В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).

После 4 туров впереди: Бавария, Арсенал и Интер (по 12 очков), Ман Сити (10), ПСЖ, Ньюкасл, Реал, Ливерпуль, Галатасарай (по 9).

По итогам 8 туров (последние два пройдут в январе) 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 25–26 ноября 2025

Расписание матчей

25.11. 19:45 Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия)

25.11. 19:45 Галатасарай (Турция) – Сент-Жилуаз (Бельгия)

25.11. 22:00 Боруссия Д (Германия) – Вильярреал (Испания)

25.11. 22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия)

25.11. 22:00 Манчестер Сити (Англия) – Байер (Германия)

25.11. 22:00 Марсель (Франция) – Ньюкасл (Англия)

25.11. 22:00 Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан)

25.11. 22:00 Славия Прага (Чехия) – Атлетик Б (Испания)

25.11. 22:00 Челси (Англия) – Барселона (Испания)

26.11. 19:45 Копенгаген (Дания) – Кайрат (Казахстан)

26.11. 19:45 Пафос (Кипр) – Монако (Франция)

26.11. 22:00 Айнтрахт (Германия) – Аталанта (Италия)

26.11. 22:00 Арсенал (Англия) – Бавария (Германия)

26.11. 22:00 Атлетико (Испания) – Интер (Италия)

26.11. 22:00 Ливерпуль (Англия) – ПСВ (Нидерланды)

26.11. 22:00 Олимпиакос (Греция) – Реал Мадрид (Испания)

26.11. 22:00 ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия)

26.11. 22:00 Спортинг (Португалия) – Брюгге (Бельгия)

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Бавария 4 4 0 0 14 - 3 26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 12 2 Арсенал 4 4 0 0 11 - 0 26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 12 3 Интер Милан 4 4 0 0 11 - 1 26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 12 4 Манчестер Сити 4 3 1 0 10 - 3 25.11.25 22:00 Манчестер Сити - Байер 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 10 5 ПСЖ 4 3 0 1 14 - 5 26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 9 6 Ньюкасл 4 3 0 1 10 - 2 25.11.25 22:00 Марсель - Ньюкасл 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 9 7 Реал Мадрид 4 3 0 1 8 - 2 26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 9 8 Ливерпуль 4 3 0 1 9 - 4 26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 9 9 Галатасарай 4 3 0 1 8 - 6 25.11.25 19:45 Галатасарай - Юнион Сент-Жилуаз 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 9 10 Тоттенхэм 4 2 2 0 7 - 2 26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 8 11 Барселона 4 2 1 1 12 - 7 25.11.25 22:00 Челси - Барселона 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 7 12 Челси 4 2 1 1 9 - 6 25.11.25 22:00 Челси - Барселона 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 7 13 Спортинг Лиссабон 4 2 1 1 8 - 5 26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 7 14 Боруссия Д 4 2 1 1 13 - 11 25.11.25 22:00 Боруссия Д - Вильярреал 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 7 15 Карабах 4 2 1 1 8 - 7 25.11.25 22:00 Наполи - Карабах 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 7 16 Аталанта 4 2 1 1 3 - 5 26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 7 17 Атлетико Мадрид 4 2 0 2 10 - 9 26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 6 18 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9 - 7 26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 5 19 Монако 4 1 2 1 4 - 6 26.11.25 19:45 Пафос - Монако 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 5 20 Пафос 4 1 2 1 2 - 5 26.11.25 19:45 Пафос - Монако 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 5 21 Байер 4 1 2 1 6 - 10 25.11.25 22:00 Манчестер Сити - Байер 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 5 22 Брюгге 4 1 1 2 8 - 10 26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 4 23 Айнтрахт Ф 4 1 1 2 7 - 11 26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 4 24 Наполи 4 1 1 2 4 - 9 25.11.25 22:00 Наполи - Карабах 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 4 25 Марсель 4 1 0 3 6 - 5 25.11.25 22:00 Марсель - Ньюкасл 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3 26 Ювентус 4 0 3 1 7 - 8 25.11.25 22:00 Будё-Глимт - Ювентус 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 3 27 Атлетик Бильбао 4 1 0 3 4 - 9 25.11.25 22:00 Славия Прага - Атлетик Бильбао 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 3 28 Юнион Сент-Жилуаз 4 1 0 3 4 - 12 25.11.25 19:45 Галатасарай - Юнион Сент-Жилуаз 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3 29 Будё-Глимт 4 0 2 2 5 - 8 25.11.25 22:00 Будё-Глимт - Ювентус 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 30 Славия Прага 4 0 2 2 2 - 8 25.11.25 22:00 Славия Прага - Атлетик Бильбао 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 31 Олимпиакос Пирей 4 0 2 2 2 - 9 26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 2 32 Вильярреал 4 0 1 3 2 - 6 25.11.25 22:00 Боруссия Д - Вильярреал 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1 33 Копенгаген 4 0 1 3 4 - 12 26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1 34 Кайрат 4 0 1 3 2 - 11 26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 1 35 Бенфика 4 0 0 4 2 - 8 25.11.25 19:45 Аякс - Бенфика 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0 36 Аякс 4 0 0 4 1 - 14 25.11.25 19:45 Аякс - Бенфика 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0 Полная таблица

