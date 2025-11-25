Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 17:23 | Обновлено 25 ноября 2025, 17:57
Два футбольных вечера. 5-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица

За два дня, 25 и 26 ноября, пройдут 18 матчей 5-го тура ЛЧ

Два футбольных вечера. 5-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица
Коллаж Sport.ua

5-й тур основного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 пройдет 25 и 26 ноября.

Запланировано 18 матчей за 2 дня (по 9 поединков во вторник и среду).

В 5-м туре наибольший интерес вызывают матчи: Челси – Барселона, Манчестер Сити – Байер, Боруссия Д – Вильярреал, Марсель – Ньюкасл, Аякс – Бенфика (25 ноября), ПСЖ – Тоттенхэм, Арсенал – Бавария, Атлетико – Интер, Ливерпуль – ПСВ, Олимпиакос – Реал (26 ноября)

В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).

После 4 туров впереди: Бавария, Арсенал и Интер (по 12 очков), Ман Сити (10), ПСЖ, Ньюкасл, Реал, Ливерпуль, Галатасарай (по 9).

По итогам 8 туров (последние два пройдут в январе) 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 25–26 ноября 2025

Расписание матчей

  • 25.11. 19:45 Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия)
  • 25.11. 19:45 Галатасарай (Турция) – Сент-Жилуаз (Бельгия)
  • 25.11. 22:00 Боруссия Д (Германия) – Вильярреал (Испания)
  • 25.11. 22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия)
  • 25.11. 22:00 Манчестер Сити (Англия) – Байер (Германия)
  • 25.11. 22:00 Марсель (Франция) – Ньюкасл (Англия)
  • 25.11. 22:00 Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан)
  • 25.11. 22:00 Славия Прага (Чехия) – Атлетик Б (Испания)
  • 25.11. 22:00 Челси (Англия) – Барселона (Испания)
  • 26.11. 19:45 Копенгаген (Дания) – Кайрат (Казахстан)
  • 26.11. 19:45 Пафос (Кипр) – Монако (Франция)
  • 26.11. 22:00 Айнтрахт (Германия) – Аталанта (Италия)
  • 26.11. 22:00 Арсенал (Англия) – Бавария (Германия)
  • 26.11. 22:00 Атлетико (Испания) – Интер (Италия)
  • 26.11. 22:00 Ливерпуль (Англия) – ПСВ (Нидерланды)
  • 26.11. 22:00 Олимпиакос (Греция) – Реал Мадрид (Испания)
  • 26.11. 22:00 ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия)
  • 26.11. 22:00 Спортинг (Португалия) – Брюгге (Бельгия)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 4 4 0 0 14 - 3 26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11 - 0 26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 12
3 Интер Милан 4 4 0 0 11 - 1 26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 12
4 Манчестер Сити 4 3 1 0 10 - 3 25.11.25 22:00 Манчестер Сити - Байер05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 10
5 ПСЖ 4 3 0 1 14 - 5 26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 9
6 Ньюкасл 4 3 0 1 10 - 2 25.11.25 22:00 Марсель - Ньюкасл05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 9
7 Реал Мадрид 4 3 0 1 8 - 2 26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 9 - 4 26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 9
9 Галатасарай 4 3 0 1 8 - 6 25.11.25 19:45 Галатасарай - Юнион Сент-Жилуаз05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 9
10 Тоттенхэм 4 2 2 0 7 - 2 26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 8
11 Барселона 4 2 1 1 12 - 7 25.11.25 22:00 Челси - Барселона05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 7
12 Челси 4 2 1 1 9 - 6 25.11.25 22:00 Челси - Барселона05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Челси 1:0 Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси 7
13 Спортинг Лиссабон 4 2 1 1 8 - 5 26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 7
14 Боруссия Д 4 2 1 1 13 - 11 25.11.25 22:00 Боруссия Д - Вильярреал05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 7
15 Карабах 4 2 1 1 8 - 7 25.11.25 22:00 Наполи - Карабах05.11.25 Карабах 2:2 Челси22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 7
16 Аталанта 4 2 1 1 3 - 5 26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 7
17 Атлетико Мадрид 4 2 0 2 10 - 9 26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 6
18 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9 - 7 26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 5
19 Монако 4 1 2 1 4 - 6 26.11.25 19:45 Пафос - Монако04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 5
20 Пафос 4 1 2 1 2 - 5 26.11.25 19:45 Пафос - Монако05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Пафос 1:5 Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 5
21 Байер 4 1 2 1 6 - 10 25.11.25 22:00 Манчестер Сити - Байер05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 5
22 Брюгге 4 1 1 2 8 - 10 26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 4
23 Айнтрахт Ф 4 1 1 2 7 - 11 26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 4
24 Наполи 4 1 1 2 4 - 9 25.11.25 22:00 Наполи - Карабах04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 4
25 Марсель 4 1 0 3 6 - 5 25.11.25 22:00 Марсель - Ньюкасл05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель30.09.25 Марсель 4:0 Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3
26 Ювентус 4 0 3 1 7 - 8 25.11.25 22:00 Будё-Глимт - Ювентус04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 3
27 Атлетик Бильбао 4 1 0 3 4 - 9 25.11.25 22:00 Славия Прага - Атлетик Бильбао05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 3
28 Юнион Сент-Жилуаз 4 1 0 3 4 - 12 25.11.25 19:45 Галатасарай - Юнион Сент-Жилуаз04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3
29 Будё-Глимт 4 0 2 2 5 - 8 25.11.25 22:00 Будё-Глимт - Ювентус04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2
30 Славия Прага 4 0 2 2 2 - 8 25.11.25 22:00 Славия Прага - Атлетик Бильбао04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2
31 Олимпиакос Пирей 4 0 2 2 2 - 9 26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 2
32 Вильярреал 4 0 1 3 2 - 6 25.11.25 22:00 Боруссия Д - Вильярреал05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1
33 Копенгаген 4 0 1 3 4 - 12 26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1
34 Кайрат 4 0 1 3 2 - 11 26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 1
35 Бенфика 4 0 0 4 2 - 8 25.11.25 19:45 Аякс - Бенфика05.11.25 Бенфика 0:1 Байер21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика30.09.25 Челси 1:0 Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0
36 Аякс 4 0 0 4 1 - 14 25.11.25 19:45 Аякс - Бенфика05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай22.10.25 Челси 5:1 Аякс30.09.25 Марсель 4:0 Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0
Полная таблица

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
