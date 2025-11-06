Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира

Вечером 5 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день прошли 9 поединков, и пройден экватор турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче дня Ман Сити разгромил Боруссию Д (4:1). Брюгге и Барселона устроили шоу (3:3).

Бенфика с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым потерпела 4-е подряд поражение в ЛЧ – от Байера (0:1).

На вершине таблицы находятся Бавария, Арсенал и Интер (по 12 очков), дальше идут Ман Сити (10), ПСЖ, Ньюкасл, Реал, Ливерпуль, Галатасарай (по 9).

По итогам 8 туров 8 топ-команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

4-й тур. 5 ноября

19:45. Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) – 2:2

19:45. Пафос (Кипр) – Вильярреал (Испания) – 1:0

22:00. Аякс (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 0:3

22:00. Бенфика (Португалия) – Байер (Германия) – 0:1

22:00. Брюгге (Бельгия) – Барселона (Испания) – 3:3

22:00. Интер (Италия) – Кайрат (Казахстан) – 2:1

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 4:1

22:00. Марсель (Франция) – Аталанта (Италия) – 0:1

22:00. Ньюкасл (Англия) – Атлетик (Испания) – 2:0

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Бавария 4 4 0 0 14 - 3 26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 12 2 Арсенал 4 4 0 0 11 - 0 26.11.25 22:00 Арсенал - Бавария 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 12 3 Интер Милан 4 4 0 0 11 - 1 26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 12 4 Манчестер Сити 4 3 1 0 10 - 3 25.11.25 22:00 Манчестер Сити - Байер 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 10 5 ПСЖ 4 3 0 1 14 - 5 26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм 04.11.25 ПСЖ 1:2 Бавария 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 9 6 Ньюкасл 4 3 0 1 10 - 2 25.11.25 22:00 Марсель - Ньюкасл 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 9 7 Реал Мадрид 4 3 0 1 8 - 2 26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 9 8 Ливерпуль 4 3 0 1 9 - 4 26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен 04.11.25 Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 9 9 Галатасарай 4 3 0 1 8 - 6 25.11.25 19:45 Галатасарай - Юнион Сент-Жилуаз 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Галатасарай 1:0 Ливерпуль 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 9 10 Тоттенхэм 4 2 2 0 7 - 2 26.11.25 22:00 ПСЖ - Тоттенхэм 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 8 11 Барселона 4 2 1 1 12 - 7 25.11.25 22:00 Челси - Барселона 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Барселона 1:2 ПСЖ 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 7 12 Челси 4 2 1 1 9 - 6 25.11.25 22:00 Челси - Барселона 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 7 13 Спортинг Лиссабон 4 2 1 1 8 - 5 26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 7 14 Боруссия Д 4 2 1 1 13 - 11 25.11.25 22:00 Боруссия Д - Вильярреал 05.11.25 Манчестер Сити 4:1 Боруссия Д 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 7 15 Карабах 4 2 1 1 8 - 7 25.11.25 22:00 Наполи - Карабах 05.11.25 Карабах 2:2 Челси 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 7 16 Аталанта 4 2 1 1 3 - 5 26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 7 17 Атлетико Мадрид 4 2 0 2 10 - 9 26.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Интер Милан 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Арсенал 4:0 Атлетико Мадрид 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 6 18 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9 - 7 26.11.25 22:00 Ливерпуль - ПСВ Эйндховен 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 5 19 Монако 4 1 2 1 4 - 6 26.11.25 19:45 Пафос - Монако 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Монако 0:0 Тоттенхэм 01.10.25 Монако 2:2 Манчестер Сити 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 5 20 Пафос 4 1 2 1 2 - 5 26.11.25 19:45 Пафос - Монако 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Пафос 1:5 Бавария 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 5 21 Байер 4 1 2 1 6 - 10 25.11.25 22:00 Манчестер Сити - Байер 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Байер 2:7 ПСЖ 01.10.25 Байер 1:1 ПСВ Эйндховен 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 5 22 Брюгге 4 1 1 2 8 - 10 26.11.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Брюгге 05.11.25 Брюгге 3:3 Барселона 22.10.25 Бавария 4:0 Брюгге 30.09.25 Аталанта 2:1 Брюгге 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 4 23 Айнтрахт Ф 4 1 1 2 7 - 11 26.11.25 22:00 Айнтрахт Ф - Аталанта 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 22.10.25 Айнтрахт Ф 1:5 Ливерпуль 30.09.25 Атлетико Мадрид 5:1 Айнтрахт Ф 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 4 24 Наполи 4 1 1 2 4 - 9 25.11.25 22:00 Наполи - Карабах 04.11.25 Наполи 0:0 Айнтрахт Ф 21.10.25 ПСВ Эйндховен 6:2 Наполи 01.10.25 Наполи 2:1 Спортинг Лиссабон 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 4 25 Марсель 4 1 0 3 6 - 5 25.11.25 22:00 Марсель - Ньюкасл 05.11.25 Марсель 0:1 Аталанта 22.10.25 Спортинг Лиссабон 2:1 Марсель 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3 26 Ювентус 4 0 3 1 7 - 8 25.11.25 22:00 Будё-Глимт - Ювентус 04.11.25 Ювентус 1:1 Спортинг Лиссабон 22.10.25 Реал Мадрид 1:0 Ювентус 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 3 27 Атлетик Бильбао 4 1 0 3 4 - 9 25.11.25 22:00 Славия Прага - Атлетик Бильбао 05.11.25 Ньюкасл 2:0 Атлетик Бильбао 22.10.25 Атлетик Бильбао 3:1 Карабах 01.10.25 Боруссия Д 4:1 Атлетик Бильбао 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 3 28 Юнион Сент-Жилуаз 4 1 0 3 4 - 12 25.11.25 19:45 Галатасарай - Юнион Сент-Жилуаз 04.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Юнион Сент-Жилуаз 21.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Интер Милан 01.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 0:4 Ньюкасл 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3 29 Будё-Глимт 4 0 2 2 5 - 8 25.11.25 22:00 Будё-Глимт - Ювентус 04.11.25 Будё-Глимт 0:1 Монако 22.10.25 Галатасарай 3:1 Будё-Глимт 30.09.25 Будё-Глимт 2:2 Тоттенхэм 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 30 Славия Прага 4 0 2 2 2 - 8 25.11.25 22:00 Славия Прага - Атлетик Бильбао 04.11.25 Славия Прага 0:3 Арсенал 22.10.25 Аталанта 0:0 Славия Прага 30.09.25 Интер Милан 3:0 Славия Прага 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 2 31 Олимпиакос Пирей 4 0 2 2 2 - 9 26.11.25 22:00 Олимпиакос Пирей - Реал Мадрид 04.11.25 Олимпиакос Пирей 1:1 ПСВ Эйндховен 21.10.25 Барселона 6:1 Олимпиакос Пирей 01.10.25 Арсенал 2:0 Олимпиакос Пирей 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 2 32 Вильярреал 4 0 1 3 2 - 6 25.11.25 22:00 Боруссия Д - Вильярреал 05.11.25 Пафос 1:0 Вильярреал 21.10.25 Вильярреал 0:2 Манчестер Сити 01.10.25 Вильярреал 2:2 Ювентус 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 1 33 Копенгаген 4 0 1 3 4 - 12 26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат 04.11.25 Тоттенхэм 4:0 Копенгаген 21.10.25 Копенгаген 2:4 Боруссия Д 01.10.25 Карабах 2:0 Копенгаген 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1 34 Кайрат 4 0 1 3 2 - 11 26.11.25 19:45 Копенгаген - Кайрат 05.11.25 Интер Милан 2:1 Кайрат 21.10.25 Кайрат 0:0 Пафос 30.09.25 Кайрат 0:5 Реал Мадрид 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 1 35 Бенфика 4 0 0 4 2 - 8 25.11.25 19:45 Аякс - Бенфика 05.11.25 Бенфика 0:1 Байер 21.10.25 Ньюкасл 3:0 Бенфика 30.09.25 Челси 1:0 Бенфика 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0 36 Аякс 4 0 0 4 1 - 14 25.11.25 19:45 Аякс - Бенфика 05.11.25 Аякс 0:3 Галатасарай 22.10.25 Челси 5:1 Аякс 30.09.25 Марсель 4:0 Аякс 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0 Полная таблица

Инфографика