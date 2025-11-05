Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Боруссия Д – 4:1. Дубль Фодена, мяч Холанда. Видео голов
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
05.11.2025 22:00 – FT 4 : 1
Боруссия Д
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 23:54 | Обновлено 05 ноября 2025, 23:55
Манчестер Сити – Боруссия Д – 4:1. Дубль Фодена, мяч Холанда. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

Манчестер Сити – Боруссия Д – 4:1. Дубль Фодена, мяч Холанда. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити на арене Этихад принимает немецкую Боруссию из Дортмунда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й минуте Фил Фоден открыл счет для Ман Сити (1:0). Вскоре Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити (2:0).

После перерыва на 57-й минуте Фил Фоден оформил дубль для Ман Сити (3:0). Боруссия Д отыграла один гол, Вальдемар Антон отличился на 74-й минуте (1:3). Точку поставил Райан Шерки (4:1).

ГОЛ! 1:0. Фил Фоден, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Эрлинг Холанд, 29 мин

ГОЛ! 3:0. Фил Фоден, 57 мин

ГОЛ! 3:1. Вальдемар Антон, 74 мин

ГОЛ! 4:1. Райан Шерки, 90+1 мин

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Вальдемар Антон (Боруссия Д), асcист Юлиан Рюэрсон.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Тиджани Рейндерс.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Жереми Доку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Тиджани Рейндерс.
По теме:
Очередное фиаско: Бенфика с Трубиным и Судаковым дома проиграла Байеру в ЛЧ
Кайрат забил на Сан-Сиро. Интер одержал четвертую победу в Лиге чемпионов
Виктор Осимхен обновил еврокубковый рекорд Галатасарая
Боруссия Дортмунд Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Боруссия Д Фил Фоден Райан Шерки Вальдемар Антон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
