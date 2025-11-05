5 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити на арене Этихад принимает немецкую Боруссию из Дортмунда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й минуте Фил Фоден открыл счет для Ман Сити (1:0). Вскоре Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити (2:0).

После перерыва на 57-й минуте Фил Фоден оформил дубль для Ман Сити (3:0). Боруссия Д отыграла один гол, Вальдемар Антон отличился на 74-й минуте (1:3). Точку поставил Райан Шерки (4:1).

ГОЛ! 1:0. Фил Фоден, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Эрлинг Холанд, 29 мин

ГОЛ! 3:0. Фил Фоден, 57 мин

ГОЛ! 3:1. Вальдемар Антон, 74 мин

ГОЛ! 4:1. Райан Шерки, 90+1 мин