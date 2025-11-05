Манчестер Сити – Боруссия Д – 4:1. Дубль Фодена, мяч Холанда. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов
5 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Манчестер Сити на арене Этихад принимает немецкую Боруссию из Дортмунда.
На 22-й минуте Фил Фоден открыл счет для Ман Сити (1:0). Вскоре Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити (2:0).
После перерыва на 57-й минуте Фил Фоден оформил дубль для Ман Сити (3:0). Боруссия Д отыграла один гол, Вальдемар Антон отличился на 74-й минуте (1:3). Точку поставил Райан Шерки (4:1).
ГОЛ! 1:0. Фил Фоден, 22 мин
ГОЛ! 2:0. Эрлинг Холанд, 29 мин
ГОЛ! 3:0. Фил Фоден, 57 мин
ГОЛ! 3:1. Вальдемар Антон, 74 мин
ГОЛ! 4:1. Райан Шерки, 90+1 мин
