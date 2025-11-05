Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
05.11.2025 22:00 - : -
Боруссия Д
Лига чемпионов
Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча Лиги Чемпионов

Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В среду, 5 ноября, состоится матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Горожане» одержали две победы со счетом 3:1 в последних матчах — в чемпионате и кубке — и в приподнятом настроении подходят к предстоящей битве в главном европейском турнире. У команды есть все шансы добиться положительного результата, тем более что «Сити» ни разу не проигрывал «Боруссии» на своем стадионе. Сейчас соперники идут бок о бок в турнирной таблице, имея по 7 очков в активе. Дортмундцы демонстрируют яркий, атакующий футбол в этом розыгрыше Лиги чемпионов — 12 забитых мячей в трех встречах говорят сами за себя. Однако оборона команды не безупречна: немцы уже пропустили 7 голов. Игроки «Боруссии» явно прибыли в Манчестер с целью отобрать очки — и шансы на это у них есть. В нынешнем сезоне подопечные Нико Ковача уступили лишь «Баварии» — и то с минимальным счетом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
5 ноября 2025 -
22:00
Боруссия Д
Лига чемпионов Манчестер Сити Боруссия Дортмунд
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
