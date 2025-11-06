Пеп ГВАРДИОЛА: «Это футболист высочайшего класса. Нам нужны его голы»

Наставник английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал результат матча Лиги чемпионов, в котором «горожане» разгромили «Боруссию» Дортмунд со счетом 4:1.

«Боруссия» Дортмунд в Лиге чемпионов – команда высокого уровня; мы видели их уровень в первые десять-пятнадцать минут – мы не понимали, где находимся. После этого мы совершили одно или два длинных владения, прорвали линии обороны и смогли выбежать – это было очень неплохо.

У нас было десять неудачных минут после пропущенного гола; это было не слишком уверенная игра, потому что они выдвигали игроков вперёд и быстро контратаковали. Но мы завершили матч качественным голом.

В этом сезоне Фоден вернулся в оптимальную форму. Не только Фил, все мы испытывали трудности в прошлом сезоне. Когда он играет на таком уровне между линиями, в карманах между игроками соперника и первым касанием – это невероятная игра.

Когда Фоден счастлив, наполнен любовью и радостью от футбола, много говорить не нужно. Это особенный игрок, но нам нужны его голы, и, надеюсь, сегодняшний день стал первым шагом к этому.

Теперь важно, чтобы он вышел на поле в важном матче в воскресенье против «Ливерпуля». Сегодня он не просто пришёл и забил два гола, нам необходимы все его игровые качества.

Два сезона назад Фил был лучшим игроком Премьер-лиги, и когда ты делаешь это в Премьер-лиге, это значит, что ты действительно очень хорош. Передачи, голы, трудолюбие и восстановление. Он игрок высочайшего класса.

Мы четвертые, это намного лучше, чем было в прошлом сезоне. До следующего матча против «Байера» из Леверкузена ещё много времени, но важно сделать следующий шаг.

Сегодня игроки соперника ограничивали нас и физически, и морально. Было тяжело, но мы справились.

Холанд? Каждый раз, когда я прихожу на пресс-конференцию, объявляют о его новом рекорде! Я рад за него. Он этого заслуживает. Чем больше сильных игроков будет рядом с ним, тем легче», – подытожил Гвардиола.