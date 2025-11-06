Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Это футболист высочайшего класса. Нам нужны его голы»
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
05.11.2025 22:00 – FT 4 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 02:27 |
83
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Это футболист высочайшего класса. Нам нужны его голы»

Наставник английского клуба оценил победу над «Боруссией» Дортмунд, игру Фодена и Холанда

06 ноября 2025, 02:27 |
83
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это футболист высочайшего класса. Нам нужны его голы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал результат матча Лиги чемпионов, в котором «горожане» разгромили «Боруссию» Дортмунд со счетом 4:1.

«Боруссия» Дортмунд в Лиге чемпионов – команда высокого уровня; мы видели их уровень в первые десять-пятнадцать минут – мы не понимали, где находимся. После этого мы совершили одно или два длинных владения, прорвали линии обороны и смогли выбежать – это было очень неплохо.

У нас было десять неудачных минут после пропущенного гола; это было не слишком уверенная игра, потому что они выдвигали игроков вперёд и быстро контратаковали. Но мы завершили матч качественным голом.

В этом сезоне Фоден вернулся в оптимальную форму. Не только Фил, все мы испытывали трудности в прошлом сезоне. Когда он играет на таком уровне между линиями, в карманах между игроками соперника и первым касанием – это невероятная игра.

Когда Фоден счастлив, наполнен любовью и радостью от футбола, много говорить не нужно. Это особенный игрок, но нам нужны его голы, и, надеюсь, сегодняшний день стал первым шагом к этому.

Теперь важно, чтобы он вышел на поле в важном матче в воскресенье против «Ливерпуля». Сегодня он не просто пришёл и забил два гола, нам необходимы все его игровые качества.

Два сезона назад Фил был лучшим игроком Премьер-лиги, и когда ты делаешь это в Премьер-лиге, это значит, что ты действительно очень хорош. Передачи, голы, трудолюбие и восстановление. Он игрок высочайшего класса.

Мы четвертые, это намного лучше, чем было в прошлом сезоне. До следующего матча против «Байера» из Леверкузена ещё много времени, но важно сделать следующий шаг.

Сегодня игроки соперника ограничивали нас и физически, и морально. Было тяжело, но мы справились.

Холанд? Каждый раз, когда я прихожу на пресс-конференцию, объявляют о его новом рекорде! Я рад за него. Он этого заслуживает. Чем больше сильных игроков будет рядом с ним, тем легче», – подытожил Гвардиола.

По теме:
Ханс-Дитер ФЛИК: «Сейчас не лучший момент для команды. Брюгге это показал»
Аякс – Галатасарай – 0:3. Кто оформил хет-трик? Видео голов и обзор матча
Марсель – Аталанта – 0:1. Игра рукой, контратака, забитый мяч. Видео голов
Лига чемпионов Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Манчестер Сити - Боруссия Д Пеп Гвардиола пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Футбол | 05 ноября 2025, 06:23 8
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле

Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Победа на искусственном газоне. Динамо снова обыграло Броммапойкарну
Футбол | 05 ноября 2025, 20:57 15
Победа на искусственном газоне. Динамо снова обыграло Броммапойкарну
Победа на искусственном газоне. Динамо снова обыграло Броммапойкарну

Киевляне продолжают выступления в Юношеской лиге УЕФА

Бенфика – Байер – 0:1. Как Шик забил Трубину в матче ЛЧ. Видео гола и обзор
Футбол | 06.11.2025, 01:28
Бенфика – Байер – 0:1. Как Шик забил Трубину в матче ЛЧ. Видео гола и обзор
Бенфика – Байер – 0:1. Как Шик забил Трубину в матче ЛЧ. Видео гола и обзор
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Футбол | 05.11.2025, 09:44
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 05.11.2025, 18:05
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 53
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 107
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
05.11.2025, 17:40 94
Футбол
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем