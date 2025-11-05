Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
05.11.2025 22:00 - : -
Боруссия Д
Лига чемпионов
Манчестер Сити – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 5 ноября в 22:00 по Киеву

Манчестер Сити – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Манчестер Сити

В среду, 5 октября состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией Д». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Манчестер Сити

В текущем сезоне коллектив пытается вернуть себе былую уверенность, хоть и ему это не всегда удается. За 10 игр Премьер-лиги команде удалось набрать 19 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 2 место турнирной таблицы. От лидера «Арсенала» горожан отделяет 6 очков. В Кубке английской лиги клуб прошел «Хаддерсфилд» и «Свонси» и квалифицировался в 1/4 финала, где встретится с «Брентфордом».

В Лиге чемпионов коллектив пока идет без поражений.
Англичане смогли одержать победы против «Наполи» (2:0) и «Вильярреала» (2:0), однако сыграли вничью с «Монако» (2:2) из-за привезенного пенальти на последних минутах.

Боруссия Дортмунд

Неплохие выступления показывает и немецкая команда. За 9 игр Бундеслиги «шмели» смогли набрать 20 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас занимают 3-ю строчку турнирной таблицы. «Бавария», разместившаяся на 1-м месте, опережает дортмундцев уже на 7 очков. В Кубке Германии клуб обыграл «Эссен» и «Айнтрахт» и квалифицировался в 1/8 финала.

В Лиге чемпионов немцы тоже еще не проигрывали. В 1-м туре «Боруссия Д» сыграла вничью 4:4 с «Ювентусом», но в дальнейшем обыграла «Атлетик» (4:1) и «Копенгаген» (4:2).

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой на групповом этапе Лиги чемпионов в 2022 году. Тогда в 1-й игре победу 2:1 одержали горожане, а 2-й матч завершился вничью 0:0.

Интересные факты

  • «Манчестер Сити» забил 20 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.
  • «Боруссия Д» забила 12 голов в текущем сезоне Лиги чемпионов – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Манчестер Сити» победил в каждом из последних пяти домашних поединков.

Возможные стартовые составы

Манчестер Сити: Доннарума – О'Райлли, Гвардиол, Диаш, Нунес – Рейнджерс, Гонсалес – Доку, Фоден, Силва – Голланд

Боруссия Д: Кобель – Бенсебаини, Антон, Ансельмино – Свенссон, Нмеча, Забитцер, Рюэрсон – Байер, Адееми – Гирасси

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.65.

Манчестер Сити
5 ноября 2025 -
22:00
Боруссия Д
