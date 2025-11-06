Изобилие голов в Манчестере. Сити разгромил дортмундскую Боруссию

«Манчестер Сити» уверенно разобрался с дортмундской «Боруссией», не оставив ей никаких шансов — 4:1.

Первым за «горожан» отличился Фил Фоден в середине первого тайма. Получив мяч перед штрафной, англичанин вторым касанием пробил низом точно в дальний угол — идеальный, «бильярдный» удар.

Уже через несколько минут «Сити» удвоил преимущество. Доку на скорости ворвался по левому флангу в штрафную и выкатил мяч на 11-метровую отметку, где Холанд каким-то чудом остался без опеки и хладнокровно расстрелял Кобеля — 2:0.

«Боруссия» тоже создавала моменты, особенно активно действовал Карим Адейеми, однако до результативных ударов дело так и не дошло в первом тайме.

После перерыва команда Гвардиолы продолжила давить и быстро довела счёт до разгромного. Фоден оформил дубль, почти повторив свой первый гол — закрутив мяч с линии штрафной точно в дальний угол.

Дортмундцы сумели ответить лишь раз: в середине второго тайма Вальдемар Антон замкнул передачу Рюерсона и сократил разрыв — 3:1.

Однако финальную точку в матче поставил вышедший на замену Райан Шерки. Уже в добавленное время он протянул мяч к штрафной и пробил — после небольшого рикошета мяч всё же оказался в сетке ворот.

«Манчестер Сити» благодаря этой победе поднимается в топ-4 турнирной таблицы. В следующем туре команда снова сыграет дома — на «Этихад» приедет леверкузенский «Байер». Дортмундская «Боруссия» находится на 14-ом месте и примет дома «Вильярреал» в следующей игре

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур.

«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд – 4:1

Голы: Фоден, 22, 57, Холанд, 29, Шерки, 90+1 – Антон, 72.

Предупреждения: Савиньо, 78, О'Райли, 85 – Свенссон, 15.

«Манчестер Сити»: Доннарумма – О'Райли (Айт-Нури, 86), Гвардиол, Стоунс, Нуньес – Нико Гонсалес – Доку (Шерки, 79), Фоден, Рейндерс (Силва Б., 79), Савиньо (Диаш, 79) – Холанд (Мармуш, 86).

«Боруссия» Дортмунд: Кобель – Бенсебаини (Джан, 66), Шлоттербек, Антон – Свенссон, Забитцер (Гросс, 66), Нмеча, Рюерсон – Байер (Беллингем, 67), Адееми (Силва Ф., 81) – Гирасси (Чуквуемека, 66).

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша).

Стадион: «Этихад» (Манчестер).

