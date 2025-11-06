Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Изобилие голов в Манчестере. Сити разгромил дортмундскую Боруссию
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
05.11.2025 22:00 – FT 4 : 1
Боруссия Д
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 00:00 | Обновлено 06 ноября 2025, 01:25
Изобилие голов в Манчестере. Сити разгромил дортмундскую Боруссию

«Горожане» ворвались в топ-4 в турнирной таблице

Изобилие голов в Манчестере. Сити разгромил дортмундскую Боруссию
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» уверенно разобрался с дортмундской «Боруссией», не оставив ей никаких шансов — 4:1.

Первым за «горожан» отличился Фил Фоден в середине первого тайма. Получив мяч перед штрафной, англичанин вторым касанием пробил низом точно в дальний угол — идеальный, «бильярдный» удар.

Уже через несколько минут «Сити» удвоил преимущество. Доку на скорости ворвался по левому флангу в штрафную и выкатил мяч на 11-метровую отметку, где Холанд каким-то чудом остался без опеки и хладнокровно расстрелял Кобеля — 2:0.

«Боруссия» тоже создавала моменты, особенно активно действовал Карим Адейеми, однако до результативных ударов дело так и не дошло в первом тайме.

После перерыва команда Гвардиолы продолжила давить и быстро довела счёт до разгромного. Фоден оформил дубль, почти повторив свой первый гол — закрутив мяч с линии штрафной точно в дальний угол.

Дортмундцы сумели ответить лишь раз: в середине второго тайма Вальдемар Антон замкнул передачу Рюерсона и сократил разрыв — 3:1.

Однако финальную точку в матче поставил вышедший на замену Райан Шерки. Уже в добавленное время он протянул мяч к штрафной и пробил — после небольшого рикошета мяч всё же оказался в сетке ворот.

«Манчестер Сити» благодаря этой победе поднимается в топ-4 турнирной таблицы. В следующем туре команда снова сыграет дома — на «Этихад» приедет леверкузенский «Байер». Дортмундская «Боруссия» находится на 14-ом месте и примет дома «Вильярреал» в следующей игре

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур.

«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд – 4:1

Голы: Фоден, 22, 57, Холанд, 29, Шерки, 90+1 – Антон, 72.

Предупреждения: Савиньо, 78, О'Райли, 85 – Свенссон, 15.

«Манчестер Сити»: Доннарумма – О'Райли (Айт-Нури, 86), Гвардиол, Стоунс, Нуньес – Нико Гонсалес – Доку (Шерки, 79), Фоден, Рейндерс (Силва Б., 79), Савиньо (Диаш, 79) – Холанд (Мармуш, 86).

«Боруссия» Дортмунд: Кобель – Бенсебаини (Джан, 66), Шлоттербек, Антон – Свенссон, Забитцер (Гросс, 66), Нмеча, Рюерсон – Байер (Беллингем, 67), Адееми (Силва Ф., 81) – Гирасси (Чуквуемека, 66).

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша).

Стадион: «Этихад» (Манчестер).

МАНЧЕСТЕР СИТИ – БОРУССИЯ ДОРТМУНД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Вальдемар Антон (Боруссия Д), асcист Юлиан Рюэрсон.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Тиджани Рейндерс.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Жереми Доку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Тиджани Рейндерс.
Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Боруссия Д отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
