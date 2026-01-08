Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк получил усиление в Динамо. Вернулись воспитанник и легионер
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 07:59 |
Костюк получил усиление в Динамо. Вернулись воспитанник и легионер

Пейкришвили и Маткевич вернулись в киевский клуб

ФК Динамо. Андрей Маткевич

В киевское «Динамо» вернулись два футболиста по окончании арендных соглашений, сообщает Transfermarkt.

Грузинский хавбек Александре Пейкришвили вернулся из «Динамо» Тбилиси – его арендное соглашение закончилось 31 декабря 2025 года. Такая же ситуация и с украинским хавбеком, воспитанником клуба Андреем Маткевичем, который вернулся из «Зари».

Маткевич провел в этом сезоне десять матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

По теме:
ФОТО. Капитан клуба УПЛ стал отцом. Жена родила футболисту сына
Федецкий отреагировал на отставку Лупашко, заговорив о Маркевиче
ФОТО. В УАФ собрали и опубликовали крылатые фразы Лобановского
Александре Пейкришвили Андрей Маткевич аренда игрока Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Transfermarkt
