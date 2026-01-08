Костюк получил усиление в Динамо. Вернулись воспитанник и легионер

В киевское «Динамо» вернулись два футболиста по окончании арендных соглашений, сообщает Transfermarkt.

Грузинский хавбек Александре Пейкришвили вернулся из «Динамо» Тбилиси – его арендное соглашение закончилось 31 декабря 2025 года. Такая же ситуация и с украинским хавбеком, воспитанником клуба Андреем Маткевичем, который вернулся из «Зари».

Маткевич провел в этом сезоне десять матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.