Костюк получил усиление в Динамо. Вернулись воспитанник и легионер
Пейкришвили и Маткевич вернулись в киевский клуб
В киевское «Динамо» вернулись два футболиста по окончании арендных соглашений, сообщает Transfermarkt.
Грузинский хавбек Александре Пейкришвили вернулся из «Динамо» Тбилиси – его арендное соглашение закончилось 31 декабря 2025 года. Такая же ситуация и с украинским хавбеком, воспитанником клуба Андреем Маткевичем, который вернулся из «Зари».
Маткевич провел в этом сезоне десять матчей и отдал одну результативную передачу.
Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считал, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виннипег устроил небольшой праздник
Сильный ветер повлиял на планы организаторов