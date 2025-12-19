Университатя и украинцы не вышли в плей-офф ЛК из-за пропущенного на 90+14
Румынская команда вела 2:0 против АЕКа в шестом туре еврокубка, но что-то пошло не так
Румынская команда Университатя Крайова не сумела выйти в плей-офф Лиги конференций 2025/26, заняв итоговое 25-е место с семью очками – для 1/16 финала нужно было попасть в топ-24.
18 декабря в последнем, шестом туре еврокубка Университатя потерпела поражение в выездном матче против АЕКа из Афин со счетом 2:3.
Университатя на 59-й минуте вела 2:0. На 65-й ворота румынского коллектива поразил центральный защитник Домагой Вида, который в своем время защищал цвета киевского Динамо.
На 90+8-й счет сравнял Дерек Кутеса. А на 90+14-й пенальти реализовал экс-форвард Милана, Айнтрахта Ф и Реала Лука Йович. Рефери назначил 11-метровый после проверки VAR – Льес Ури ударил по ноге Виду во время розыгрыша углового в штрафной Университати.
Из-за этого поражения Университатя набрала семь очков и из-за меньшего количества забитых (6 забитых, разница -2) оказалась ниже Сигмы Оломоуц (семь забитых, разница -2) и Зриньски Мостар (восемь забитых, разница -2). Интересно, что Сигма в последнем туре проиграла Леху 1:2, забив гол на 84-й, а Зриньски вырвал ничью на 90+3-й против Рапида (1:1) благодаря автоголу.
За Университатю весь поединок против АЕКа отыграли укаринцы Александр Романчук (защитник) и Павел Исенко (голкипер). Исенко уже после пропущенного с пенальти и финального свистка получил красную за излишние эмоции.
Лига конференций 2025/26. 6-й тур, 18 декабря
АЕК (Греция) – Университатя Крайова (Румыния) – 3:2
Голы: Вида, 65, Кутеса, 90+8, Йович, 90+14 (пен.) – Баирам, 30, Чикылдэу, 59
Видеообзор матча
Таблица Лиги конференций 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Страсбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|18.12.25 Страсбург 3:1 Брейдаблик11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония
|16
|2
|Ракув
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|18.12.25 Омония 0:1 Ракув11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув
|14
|3
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|18.12.25 АЕК 3:2 Университатя Крайова11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин
|13
|4
|Спарта Прага
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|18.12.25 Спарта Прага 3:0 Абердин11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага
|13
|5
|Райо Вальекано
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|18.12.25 Райо Вальекано 3:0 Дрита11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано
|13
|6
|Шахтер Донецк
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|18.12.25 Шахтер Донецк 0:0 Риека11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия
|13
|7
|Майнц
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|18.12.25 Майнц 2:0 Самсунспор11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски
|13
|8
|АЕК Ларнака
|6
|3
|3
|0
|7 - 1
|18.12.25 АЕК Ларнака 1:0 Шкендия11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака
|12
|9
|Лозанна
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|18.12.25 Лозанна 1:0 Фиорентина11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна
|11
|10
|Кристал Пэлас
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|18.12.25 Кристал Пэлас 2:2 КуПС11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака
|10
|11
|Лех
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|18.12.25 Сигма 1:2 Лех11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех
|10
|12
|Самсунспор
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|18.12.25 Майнц 2:0 Самсунспор11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев
|10
|13
|Целе
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|18.12.25 Целе 0:0 Шелбурн11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе
|10
|14
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|18.12.25 АЗ Алкмаар 0:0 Ягеллония11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава
|10
|15
|Фиорентина
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|18.12.25 Лозанна 1:0 Фиорентина11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина
|9
|16
|Риека
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|18.12.25 Шахтер Донецк 0:0 Риека11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага
|9
|17
|Ягеллония
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|18.12.25 АЗ Алкмаар 0:0 Ягеллония11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония
|9
|18
|Омония
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|18.12.25 Омония 0:1 Ракув11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония
|8
|19
|Ноа
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|18.12.25 Динамо Киев 2:0 Ноа11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа
|8
|20
|Дрита
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|18.12.25 Райо Вальекано 3:0 Дрита11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония
|8
|21
|КуПС
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|18.12.25 Кристал Пэлас 2:2 КуПС11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС
|7
|22
|Шкендия
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|18.12.25 АЕК Ларнака 1:0 Шкендия11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн
|7
|23
|Зриньски
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|18.12.25 Зриньски 1:1 Рапид Вена11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски
|7
|24
|Сигма
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|18.12.25 Сигма 1:2 Лех11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув
|7
|25
|Университатя Крайова
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|18.12.25 АЕК 3:2 Университатя Крайова11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа
|7
|26
|Линкольн Ред Импс
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|18.12.25 Легия 4:1 Линкольн Ред Импс11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех
|7
|27
|Динамо Киев
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|18.12.25 Динамо Киев 2:0 Ноа11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев
|6
|28
|Легия
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|18.12.25 Легия 4:1 Линкольн Ред Импс11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия
|6
|29
|Слован Братислава
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|18.12.25 Слован Братислава 1:0 Хеккен11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава
|6
|30
|Брейдаблик
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|18.12.25 Страсбург 3:1 Брейдаблик11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС
|5
|31
|Шемрок Роверс
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|18.12.25 Шемрок Роверс 3:1 Хамрун Спартанс11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе
|4
|32
|Хеккен
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|18.12.25 Слован Братислава 1:0 Хеккен11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано
|3
|33
|Хамрун Спартанс
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|18.12.25 Шемрок Роверс 3:1 Хамрун Спартанс11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна
|3
|34
|Шелбурн
|6
|0
|2
|4
|0 - 7
|18.12.25 Целе 0:0 Шелбурн11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн
|2
|35
|Абердин
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|18.12.25 Спарта Прага 3:0 Абердин11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин
|2
|36
|Рапид Вена
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|18.12.25 Зриньски 1:1 Рапид Вена11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина
|1
События матча
