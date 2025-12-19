Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
АЕК
18.12.2025 22:00 – FT 3 : 2
Университатя Крайова
Лига конференций
19 декабря 2025, 03:29 | Обновлено 19 декабря 2025, 03:53
Университатя и украинцы не вышли в плей-офф ЛК из-за пропущенного на 90+14

Румынская команда вела 2:0 против АЕКа в шестом туре еврокубка, но что-то пошло не так

Университатя и украинцы не вышли в плей-офф ЛК из-за пропущенного на 90+14
Digi Sport

Румынская команда Университатя Крайова не сумела выйти в плей-офф Лиги конференций 2025/26, заняв итоговое 25-е место с семью очками – для 1/16 финала нужно было попасть в топ-24.

18 декабря в последнем, шестом туре еврокубка Университатя потерпела поражение в выездном матче против АЕКа из Афин со счетом 2:3.

Университатя на 59-й минуте вела 2:0. На 65-й ворота румынского коллектива поразил центральный защитник Домагой Вида, который в своем время защищал цвета киевского Динамо.

На 90+8-й счет сравнял Дерек Кутеса. А на 90+14-й пенальти реализовал экс-форвард Милана, Айнтрахта Ф и Реала Лука Йович. Рефери назначил 11-метровый после проверки VAR – Льес Ури ударил по ноге Виду во время розыгрыша углового в штрафной Университати.

Из-за этого поражения Университатя набрала семь очков и из-за меньшего количества забитых (6 забитых, разница -2) оказалась ниже Сигмы Оломоуц (семь забитых, разница -2) и Зриньски Мостар (восемь забитых, разница -2). Интересно, что Сигма в последнем туре проиграла Леху 1:2, забив гол на 84-й, а Зриньски вырвал ничью на 90+3-й против Рапида (1:1) благодаря автоголу.

За Университатю весь поединок против АЕКа отыграли укаринцы Александр Романчук (защитник) и Павел Исенко (голкипер). Исенко уже после пропущенного с пенальти и финального свистка получил красную за излишние эмоции.

Лига конференций 2025/26. 6-й тур, 18 декабря

АЕК (Греция) – Университатя Крайова (Румыния) – 3:2

Голы: Вида, 65, Кутеса, 90+8, Йович, 90+14 (пен.) – Баирам, 30, Чикылдэу, 59

Видеообзор матча

Таблица Лиги конференций 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Страсбург 6 5 1 0 11 - 5 18.12.25 Страсбург 3:1 Брейдаблик11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония 16
2 Ракув 6 4 2 0 9 - 2 18.12.25 Омония 0:1 Ракув11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув 14
3 АЕК 6 4 1 1 14 - 7 18.12.25 АЕК 3:2 Университатя Крайова11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин 13
4 Спарта Прага 6 4 1 1 10 - 3 18.12.25 Спарта Прага 3:0 Абердин11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага 13
5 Райо Вальекано 6 4 1 1 13 - 7 18.12.25 Райо Вальекано 3:0 Дрита11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано 13
6 Шахтер Донецк 6 4 1 1 10 - 5 18.12.25 Шахтер Донецк 0:0 Риека11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия 13
7 Майнц 6 4 1 1 7 - 3 18.12.25 Майнц 2:0 Самсунспор11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски 13
8 АЕК Ларнака 6 3 3 0 7 - 1 18.12.25 АЕК Ларнака 1:0 Шкендия11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака 12
9 Лозанна 6 3 2 1 6 - 3 18.12.25 Лозанна 1:0 Фиорентина11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна 11
10 Кристал Пэлас 6 3 1 2 11 - 6 18.12.25 Кристал Пэлас 2:2 КуПС11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака 10
11 Лех 6 3 1 2 12 - 8 18.12.25 Сигма 1:2 Лех11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех 10
12 Самсунспор 6 3 1 2 10 - 6 18.12.25 Майнц 2:0 Самсунспор11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев 10
13 Целе 6 3 1 2 8 - 7 18.12.25 Целе 0:0 Шелбурн11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе 10
14 АЗ Алкмаар 6 3 1 2 7 - 7 18.12.25 АЗ Алкмаар 0:0 Ягеллония11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава 10
15 Фиорентина 6 3 0 3 8 - 5 18.12.25 Лозанна 1:0 Фиорентина11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина 9
16 Риека 6 2 3 1 5 - 2 18.12.25 Шахтер Донецк 0:0 Риека11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага 9
17 Ягеллония 6 2 3 1 5 - 4 18.12.25 АЗ Алкмаар 0:0 Ягеллония11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония 9
18 Омония 6 2 2 2 5 - 4 18.12.25 Омония 0:1 Ракув11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония 8
19 Ноа 6 2 2 2 6 - 7 18.12.25 Динамо Киев 2:0 Ноа11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа 8
20 Дрита 6 2 2 2 4 - 8 18.12.25 Райо Вальекано 3:0 Дрита11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония 8
21 КуПС 6 1 4 1 6 - 5 18.12.25 Кристал Пэлас 2:2 КуПС11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС 7
22 Шкендия 6 2 1 3 4 - 5 18.12.25 АЕК Ларнака 1:0 Шкендия11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн 7
23 Зриньски 6 2 1 3 8 - 10 18.12.25 Зриньски 1:1 Рапид Вена11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски 7
24 Сигма 6 2 1 3 7 - 9 18.12.25 Сигма 1:2 Лех11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув 7
25 Университатя Крайова 6 2 1 3 6 - 8 18.12.25 АЕК 3:2 Университатя Крайова11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа 7
26 Линкольн Ред Импс 6 2 1 3 7 - 15 18.12.25 Легия 4:1 Линкольн Ред Импс11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех 7
27 Динамо Киев 6 2 0 4 9 - 9 18.12.25 Динамо Киев 2:0 Ноа11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев 6
28 Легия 6 2 0 4 8 - 8 18.12.25 Легия 4:1 Линкольн Ред Импс11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия 6
29 Слован Братислава 6 2 0 4 5 - 9 18.12.25 Слован Братислава 1:0 Хеккен11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава 6
30 Брейдаблик 6 1 2 3 6 - 11 18.12.25 Страсбург 3:1 Брейдаблик11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС 5
31 Шемрок Роверс 6 1 1 4 7 - 13 18.12.25 Шемрок Роверс 3:1 Хамрун Спартанс11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе 4
32 Хеккен 6 0 3 3 5 - 8 18.12.25 Слован Братислава 1:0 Хеккен11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано 3
33 Хамрун Спартанс 6 1 0 5 4 - 11 18.12.25 Шемрок Роверс 3:1 Хамрун Спартанс11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна 3
34 Шелбурн 6 0 2 4 0 - 7 18.12.25 Целе 0:0 Шелбурн11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн 2
35 Абердин 6 0 2 4 3 - 14 18.12.25 Спарта Прага 3:0 Абердин11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин 2
36 Рапид Вена 6 0 1 5 3 - 14 18.12.25 Зриньски 1:1 Рапид Вена11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина 1
Полная таблица

События матча

90’ +15
ГОЛ ! С пенальти забил Лука Йович (АЕК).
90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Дерек Кутеса (АЕК).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Домагой Вида (АЕК).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Александру Чикылдэу (Университатя Крайова).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Баярам (Университатя Крайова), асcист Мондей Этим.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
