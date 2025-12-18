Лига конференций. 6-й тур, 18 декабря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 18 декабря проходят матчи 6-го тура Лиги конференций УЕФА
Вечером 18 декабря проходят матчи последнего 6-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.
В этот игровой день одновременно проходит 18 поединков, в 22:00 по киевскому времени
Киевское Динамо в Люблине принимает Ноа из Армении. Столичная команда с 3 очками потеряла все шансы на выход в плей-офф
Донецкий Шахтер в Кракове играет проти команды Риека из Хорватии. Горняки с 12 очками идут на 2-м месте и ведут борьбу за топ-8, прямую путевку в 1/8 финала.
Также в турнире выступают украинские футболисты: Даниил Игнатенко, Николай Кухаревич (оба – Слован Братислава), Павел Исенко, Александр Романчук (оба – Университатя Крайова), Эдуард Соболь (Страсбург), Денис Костышин (Дрита).
Лига конференций УЕФА 2025/26
6-й тур, 16 декабря 2025
- 22:00. АЕК Ларнака (Кипр) – Шкендия (Северная Македония)
- 22:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Ягеллония (Польша)
- 22:00. Динамо Киев (Украина) – Ноа (Армения)
- 22:00. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Рапид Вена (Австрия)
- 22:00. Кристал Пэлас (Англия) – КуПС (Финляндия)
- 22:00. Легия (Польша) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- 22:00. Лозанна (Швейцария) – Фиорентина (Италия)
- 22:00. Майнц (Германия) – Самсунспор (Турция)
- 22:00. Омония (Кипр) – Ракув (Польша)
- 22:00. Райо Вальекано (Испания) – Дрита (Косово)
- 22:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Лех Познань (Польша)
- 22:00. Слован Братислава (Словакия) – Хеккен (Швеция)
- 22:00. Спарта Прага (Чехия) – Абердин (Шотландия)
- 22:00. Страсбург (Франция) – Брейдаблик (Исландия)
- 22:00. Целе (Словения) – Шелбурн (Ирландия)
- 22:00. Шахтер Донецк (Украина) – Риека (Хорватия)
- 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Хамрун Спартанс (Мальта)
- 22:00. AEK Афины (Греция) – Университатя Крайова (Румыния)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
